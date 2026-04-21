Más Madrid lanza su "tax the rich" contra la vivienda de lujo y los grandes caseros para hacer el IBI más progresivo

Como ya hiciera con su decisión de recorrer la ciudad calle a calle para ganarse a los vecinos, Más Madrid ha vuelto a inspirarse en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con una propuesta para gravar con más impuestos a los ultrarricos de la capital. Presentada este martes por la portavoces de la formación en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre, la iniciativa plantea reformar la Ley de Haciendas Locales para, así, permitir que los municipios puedan aplicar un IBI progresivo.

Planteada bajo el lema "tax the rich", la proposición de ley busca cambiar el modelo fiscal actual para que paguen más quienes concentran más patrimonio inmobiliario y menos quienes tienen rentas y propiedades más modestas. La idea es que los ayuntamientos puedan introducir tramos progresivos en función del valor catastral y aplicar recargos específicos a grandes propietarios y empresas.

“Madrid es una ciudad cada vez más difícil y más cara para la gran mayoría, pero no para quien ya tiene en la cuenta bancaria muchos millones”, ha apuntado Maestre durante la presentación. En vez de "mirar a Miami, que es lo que hacen Ayuso y Almeida", la líder de la oposición ha defendido mirar a ciudades como Nueva York, cuyo alcalde acaba de anunciar un impuesto para las segundas viviendas de lujo. El objetivo es "pinchar la burbuja de la especulación, pinchar la rentabilidad de la vivienda como un activo inmobiliario y volver a colocar la vivienda en el centro de lo que nunca debió dejar de ser, que es un derecho universal", ha enfatizado Maestre.

Para ello, la reforma se apoya en tres ejes. El primero, según la edil, es "impedir la acaparación" de vivienda: la proposición permitiría elevar los impuestos a partir de cuatro viviendas para penalizar a quienes las usan “no para vivir, sino para acaparar y para especular”. El segundo pilar apunta a las viviendas de lujo. Así, la iniciativa permitiría “bajarle el IBI o mantenerlo como está al 90% de los recibos en la ciudad de Madrid” y concentrar la subida en el 10% con mayor valor catastral, “muy especialmente al 1%” más rico, permitiendo así recaudar más de 100 millones de euros para las arcas municipales.

Por último, el tercer frente se dirige contra las sociedades propietarias. “Queremos subirle los impuestos a esa ficción que permite evadir impuestos o pagar menos impuestos a quien tiene sus casas en vez de forma personal a través de sociedades interpuestas”, ha detallado Maestre. En esta línea, la propuesta contempla también recargos para inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas, con coeficientes de hasta el 1,3, compatibles con los previstos para grandes tenedores.

Además de registrar esta proposición de ley en el Congreso, Más Madrid llevará también una iniciativa al Pleno de Cibeles de la semana que viene, ha explicado la portavoz del grupo. Cabe recordar que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aprobó para 2026 una nueva bajada del tipo general del IBI, del 0,428% al 0,414%, con un impacto estimado sobre más de 2,2 millones de inmuebles y un ahorro agregado de 30,8 millones de euros, una política que los populares presentan como seña de identidad y que choca de frente con la receta redistributiva defendida ahora por la oposición.