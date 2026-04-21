Madrid calienta para el Eurobasket 2029: abonará a la FEB un canon de 18,3 millones y estima un impacto de más de 270

Durante tres semanas del verano de 2029, Madrid se convertirá en "la casa del mejor baloncesto del mundo" al ejercer como sede principal del Eurobasket, una cita cuya cuenta atrás ya ha comenzado y sobre la que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado: "Vamos a ofrecer al mundo una imagen espectacular".

Díaz Ayuso ha protagonizado este martes junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, un acto donde ambas han puesto el valor el acuerdo alcanzado entre las instituciones que dirigen para traer el torneo a la capital española.

Madrid, la principal de las cuatro sedes del Eurobasket 2029 (las otras son Atenas, Liubliana y Tallín), albergará 31 partidos del torneo: los quince del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los dieciséis de la fase final.

Inauguración en el Bernabéu

Todos ellos se disputarán en el Movistar Arena a excepción del inaugural, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y apunta a ser uno de los grandes reclamos del evento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el exjugador de balonceso Fernando Romay. / Isa Saiz / Europa Press

Dicho partido supondrá algo "nunca visto en el baloncesto FIBA", en palabras de Aguilar, quien espera que este Eurobasket sirva para "elevar el baloncesto a un nuevo nivel".

Aguilar, quien ha agradecido el apoyo "sin fisuras" de la Comunidad de Madrid a la organización del torneo, ha subrayado que en el último Eurobasket el 75 % del público se desplazó desde otros países.

18,3 millones

Díaz Ayuso ha coincidido en que un evento así "se traduce en economía, en oportunidades de empleo y en turismo", y el Gobierno regional estima un impacto económico superior a los 270 millones de euros.

En concepto de canon por ser sede del torneo, la Comunidad abonará a la FEB 18,3 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años.

Noticias relacionadas

Aguilar ha aseverado que "se va a reinvertir cada euro de dinero disponible" y que, de aquí a 2029, habrá numerosas actividades y acciones promocionales relacionadas con el torneo.