Llevar un libro a la mesa y salir con vino e ibérico: la idea de Uskar y Dehesa Monteros para celebrar el Día del Libro

La gastronomía busca cada vez más fórmulas para diferenciarse, pero no siempre encuentra una idea que tenga sentido de principio a fin. En este caso, aunque sea de forma temporal, sí. Uskar y Dehesa Monteros han unido literatura, ibérico y vino en una acción sencilla, bien pensada y muy ligada a la identidad de ambos proyectos.

Con motivo del Día del Libro, el restaurante madrileño y la firma rondeña de ibéricos han diseñado una propuesta especial que estará disponible del 23 al 26 de abril. La dinámica es simple: quien llegue a Uskar con un libro en la mano podrá acceder a una degustación de ibéricos de Dehesa Monteros acompañada de una copa de vino. La particularidad está en que el vino no será el mismo para todos, sino que se elegirá según la temática del libro que lleve cada cliente.

La selección del vino correrá a cargo de Raúl García, sumiller de Uskar, que propondrá la referencia en función del tono o el universo de cada lectura. Con ello, la experiencia busca llevar el maridaje un paso más allá y conectar el contenido del libro con la diversidad de una bodega especialmente amplia.

La iniciativa gastroliteraria de Uskar y Dehesa Monteros convierte la lectura en el punto de partida del maridaje. / Cedida

No es un detalle menor. Uskar cuenta con una bodega viva con más de 200 variedades de uva, lo que permite plantear una elección más afinada y convertir la acción en algo más que un gesto promocional. El precio final de la propuesta variará según la copa seleccionada.

El ibérico como parte de un relato cultural

La iniciativa encaja con la línea que viene defendiendo Dehesa Monteros, una marca que lleva tiempo trabajando el ibérico no solo como producto gastronómico, sino también como parte de un legado cultural. Esa visión quedó recogida en El sueño de la Serranía de Ronda, el primer libro de la firma, presentado el pasado año. En esa publicación, la marca pone el foco en el método de crianza, el vínculo con el entorno y la tradición ligada a la Serranía de Ronda. Más allá del producto final, el libro reivindica todo lo que rodea al ibérico de alto nivel: el paisaje, el oficio y la memoria de una forma de hacer las cosas.

José Miguel Valdivieso, chef y propietario de Uskar. / Cedida

La elección de Uskar para esta colaboración tampoco es casual. El proyecto de José Miguel Valdivieso ha evolucionado en los últimos años de bar de barrio a restaurante gastronómico, pero sin perder la cercanía ni la conexión con sus raíces. Su cocina, muy vinculada al recetario tradicional y al producto, encaja bien con una marca como Dehesa Monteros, que también basa su discurso en el origen y la trazabilidad.

El restaurante Uskar cuenta con una amplia variedad de vinos de 212 tipos de uvas distintas, todas ellas plantadas en España. / Cedida

En ese sentido, la alianza resulta coherente. Por un lado, un restaurante que ha hecho del producto y la honestidad su carta de presentación. Por otro, una firma de ibéricos que insiste en contar qué hay detrás de cada pieza. Entre ambos, el vino actúa como nexo y la literatura como punto de partida. Llevar un libro, sentarse a la mesa y dejar que la historia marque el vino que acompaña al ibérico. Es una idea directa, fácil de activar y con suficiente personalidad como para llamar la atención en una semana especialmente vinculada a la cultura.

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Del 23 al 26 de abril, Uskar convierte así el comedor en un pequeño punto de encuentro entre lectores, comensales y aficionados al vino. Y Dehesa Monteros aprovecha la ocasión para seguir reforzando un mensaje claro: el ibérico también puede leerse como cultura.