Limpiar en vez de pagar: Madrid reduce un 26 % los grafitis ofreciendo a los multados trabajar borrándolos

El Ayuntamiento de Madrid ha consolidado el sistema que permite sustituir las sanciones económicas por grafitis por trabajos de limpieza en la ciudad, una medida en vigor desde 2024 que ha implicado a unas 70 personas en 2025 y que, según ha informado el Ayuntamiento, ha contribuido a reducir en 2025 un 26% la superficie pintada respecto al año 2024.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado este martes varios de estos trabajos y ha destacado que los participantes han limpiado alrededor de 6.000 metros cuadrados de fachadas y muros, una superficie equivalente a la Torre Picasso y han conmutado sanciones por un importe total de 143.850 euros.

Carabante ha añadido que se destinan unos 12 millones de euros anuales a la eliminación de pintadas y se realizan más de 52.000 intervenciones al año. En el año 2025 la realización de pintadas ilegales en la vía pública se ha reducido en un 8,3 %.

Medida "eficaz"

El delegado ha defendido que esta medida es "eficaz" tanto para reparar el daño como para disuadir nuevas conductas. "Al final te quita un poco las ganas", ha reconocido uno de los participantes tras realizar trabajos de limpieza, al asegurar que la experiencia le ha hecho replantearse esta práctica.

Otro joven, sancionado con 2.500 euros, ha relatado que fue sorprendido mientras realizaba un grafiti y ha cuestionado algunos aspectos del sistema.

Grafitis en Madrid. / EFE

"Yo creo que debería terminarse toda la investigación antes de que te ofrezcan los trabajos", ha señalado, al explicar que la conmutación solo puede aplicarse una vez y que, si posteriormente llegan nuevas sanciones dentro del mismo proceso de investigación, ya no es posible acogerse de nuevo a esta alternativa.

Hasta 80 horas

Otro de los sancionados, con una multa de 1.600 euros, ha explicado que prefiere cumplir las 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad antes que pagar la sanción económica.

Según ha explicado la coordinadora del servicio de la prestación ambiental, Carmen Gómez, el sistema permite sustituir las sanciones por trabajos en función de cada expediente, con una duración máxima de 2 meses.

Ha señalado que, hasta la fecha, la mayor jornada de limpieza impuesta ha sido de 80 horas, el equivalente a una sanción de 3.000 euros. Las sanciones por este tipo de infracciones oscilan entre los 300 y los 6.000 euros, en función del tamaño del grafiti y la reincidencia, como ha explicado Carabante,.

Según Gómez, los trabajos se organizan en función de la disponibilidad de los participantes, incluidos estudiantes o personas con empleo, y pueden desarrollarse de lunes a domingo incluyendo festivos, pero siempre intentando adaptar la jornada de trabajos de limpieza con sus estudios u obligaciones para no causar un perjuicio en su vida.

El sistema se apoya en la denominada patrulla antigrafiti, creada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilida, y la eliminación de pintadas se ha llevado a cabo en 15 zonas distribuidas en 11 distritos de la capital: en Fuencarral–El Pardo, Villa de Vallecas, Arganzuela, Hortaleza, Carabanchel, San Blas-Canillejas, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Usera y Latina.

Noticias relacionadas

Según datos del Ayuntamiento, de los 70 sancionados que han participado, 56 eran hombres y 14, mujeres. El 67 % tenía entre 18 y 29 años (47 participantes), mientras que el 16 % eran menores de edad (11 sancionados). El resto de los participantes que se ha acogido a esta prestación forma parte de otros dos grupos de edad: un 9 % tenía entre 30 y 39 años y, otro 9 %, entre 40 y 64 años.