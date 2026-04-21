Karol G anuncia nuevos conciertos en Madrid: fechas, precios y cuándo comprar entradas del 'Tropitour'

Karol G ya ha puesto fecha a su regreso a España. La cantante colombiana ofrecerá tres conciertos en 2027 dentro de 'Tropitour', un nuevo despliegue internacional con el que volverá a los grandes recintos. Y es que la promotora Live Nation confirmó este martes las paradas españolas de una gira que, en esta primera fase, ya reúne decenas de citas en estadios de varios continentes.

Karol G hará tres paradas en España

El calendario español de Karol G arrancará el 3 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona. Después viajará al sur para actuar el 11 de junio en La Cartuja de Sevilla y cerrará su paso por el país el 24 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.

Con estas tres fechas, España se convierte en una de las escalas destacadas del tramo europeo de una gira concebida para grandes aforos y pensada como uno de los grandes acontecimientos musicales del recorrido internacional.

Cartel de los conciertos de Karol G en España en 2027 / LIVE NATION

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La venta de entradas se organizará en dos fases. La preventa para quienes estén registrados en la web de Live Nation comenzará el 29 de abril a las 10:00 horas, mientras que la venta general se abrirá un día después, el 30 de abril, también a las 10:00 horas.

La expectación en torno a esta nueva gira hace prever una alta demanda, especialmente en plazas como Madrid y Barcelona, donde la artista mantiene una sólida base de seguidores.

La cantante Karol G durante una actuación, en el Santiago Bernabéu / EP

Una gira con 39 conciertos confirmados

'Tropitour' comenzará el 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y terminará exactamente un año más tarde en el estadio San Siro de Milán, uno de los recintos más emblemáticos del circuito europeo.

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Por ahora, el tour suma 39 conciertos confirmados en Norteamérica, Sudamérica y Europa, aunque la organización ya ha avanzado que el itinerario seguirá creciendo con nuevas fechas. El recorrido llevará a Karol G por Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico, entre otros destinos.