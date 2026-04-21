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Karol G conquistará el Metropolitano: Madrid ya tiene fecha para el 'Tropitour' 2027

La promotora Live Nation ha anunciado las tres fechas españolas de la gira, que arrancará en julio de 2026

Cartel de los conciertos de Karol G en España en 2027.

Cartel de los conciertos de Karol G en España en 2027. / LIVE NATION

EFE

Bogotá

Karol G regresará a España en 2027 con tres conciertos dentro de su gira 'Tropitour', en Barcelona, Sevilla y Madrid, anunció este martes en un comunicado la promotora Live Nation.

El 3 de junio del próximo año en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 en La Cartuja de Sevilla y el 24 en el Metropolitano de Madrid son las tres citas en ciudades españolas de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour'.

El 29 de abril a partir de las 10:00 habrá una preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. Y la venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente. De momento ya hay confirmados 39 conciertos en estadios, en Norteamérica, Sudamérica y Europa, pero se irán añadiendo más fechas, según precisa el comunicado.

La gira comenzará el próximo 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia). 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G a su natal Colombia, además de a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.

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Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

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