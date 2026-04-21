El hallazgo de las vías de tranvía en la Puerta de Alcalá está a la espera de evaluación patrimonial

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García, han informado este martes en declaraciones a los medios que están a la espera de la decisión de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sobre la posible protección de los antiguos raíles de tranvía hallados durante las obras en la Puerta de Alcalá.

Carabante ha señalado que en todas las obras municipales "siempre se cuenta con asesoramiento y, por tanto, asistencia arqueológica de común acuerdo con la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid". Ha añadido que, tras el hallazgo, "se ha dado traslado de esta información a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que es la competente para valorar si esos restos son susceptibles de alguna protección o si se puede continuar con las obras", por lo que "estamos a la espera todavía".

Por su parte, García ha explicado que las vías aparecieron el pasado viernes durante las obras en la calle Alcalá, en el entorno de la Puerta de Alcalá, y que "ese mismo día, viernes, fue un arqueólogo de la obra hacer un informe se remitió a la Dirección General de Patrimonio".

La delegada ha indicado que están "a la espera de que la Dirección General de Patrimonio nos conteste sobre las actuaciones que tenemos que hacer", aunque ha precisado que "en principio creemos que son unas vías posteriores a esa fecha 1948". Según ha añadido, "la vía da la vuelta entera a la plaza", por lo que se está procediendo a su excavación completa: "Estamos descubriendo toda la vía para que esté totalmente descubierta y a disposición".

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Además, García ha señalado que "la mayoría de los casos es que se catalogan y se vuelven a cerrar para que se sepa que hay ahí unas vías", aunque ha apuntado que cualquier decisión dependerá del informe de Patrimonio. En relación con el desarrollo de las obras, ha afirmado que "para cuando llegue el papa, que será el 6 de junio, no tendremos toda la obra finalizada, pero sí muy avanzada y con condiciones de seguridad para que los peatones puedan atravesar la calle Alcalá sin ningún peligro".