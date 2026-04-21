Una quincena de centros participan en la feria de formación profesional Talento FP de Alcobendas

Las ciudades de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se han unido para poner en marcha la primera feria conjunta de formación profesional, una iniciativa que, bajo el nombre Talento FP, reúne hoy martes a quince centros educativos de ambos territorios para acercar a los alumnos y empresas la variedad de estudios.

El evento se celebra en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas en horario de 10:00 a 14:00 horas y por la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00 horas para facilitar la asistencia de todos los públicos, según informó el Ayuntamiento alcobendense en un comunicado. En total participarán 15 centros educativos: siete de Alcobendas y otros tantos de San Sebastián de los Reyes, junto con el programa Mentores de la Comunidad de Madrid. Durante la jornada, los asistentes podrán informarse sobre los distintos itinerarios formativos, que abarcan desde FP básica y grado medio hasta ciclos de grado superior.

Por la mañana, la feria recibirá la visita de estudiantes de centros públicos, concertados y privados de ambas localidades, con especial protagonismo para los alumnos de Tercero y cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. No obstante, Talento FP estará abierta al público general durante todo el día.

La oferta formativa será especialmente amplia, con representación de las 16 familias profesionales: administración y gestión, imagen personal, agraria, comercio y marketing, electricidad y electrónica, imagen y sonido, informática y comunicaciones, sanidad, servicios socioculturales, transporte y mantenimiento de vehículos, edificación y obra civil, fabricación mecánica, química, actividad física y deportiva, energía y agua, y hostelería y turismo.

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Ambos ayuntamientos han aprovechado esta iniciativa para destacar su firme por la Formación Profesional como "herramienta clave" para el desarrollo económico y social; a la par que subrayan la importancia de la colaboración entre el sistema educativo, el tejido empresarial y las administraciones públicas. Talento FP aspira a consolidarse como un punto de encuentro anual que facilite la toma de decisiones académicas y profesionales. La feria busca ofrecer una información clara, práctica y estructurada, al tiempo que fomenta el contacto directo entre centros educativos, estudiantes, familias y empresas, especialmente de cara a las oportunidades de prácticas formativas.