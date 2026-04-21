Los españoles compran más frescos en los supermercados: el 82% de las cestas incluyen estos alimentos

El consumo de los alimentos frescos continúa ganando protagonismo en las cesta de la compra de los españoles, con un crecimiento del 1,4% en volumen durante 2025, y una presencia del 82% en los tickets de supermercados, según recoge el Observatorio de Productos Frescos de Aldi en su octava edición.

Los datos del informe reflejan que las familias españolas destinan a día de hoy 2.223 euros al año en este tipo de productos, lo que supondría unos 42 euros a la semana. A la hora de elegir qué productos llevar a casa, el origen es determinante: el 77% de los consumidores tiene en cuenta la procedencia de los frescos que compra y el 82,8% prioriza los alimentos de origen nacional frente a las opciones de importación. Esta búsqueda de naturalidad se refleja también en la preferencia por los productos de temporada, consumidos por el 97,2% de los españoles.

Cambio de tendencia de consumo

El Observatorio elaborado por la cadena de supermercados recoge que más de la mitad de los hogares españoles (un 53,5%) reconoce que ha cambiado su forma de comprar productos frescos en los últimos años.

El principal motivo es organizar mejor el presupuesto, tal y como señalan un 60,8% de las familias. El consumidor actual ha evolucionado hacia la eficiencia, buscando opciones que le permitan ahorrar sin renunciar a la calidad.

En esta búsqueda, el supermercado se posiciona como primer lugar de compra de frescos por su relación calidad-precio (54,8%), seguido de la comodidad de hacer la compra en un único lugar (47,3%)

Impulso de la proteína

La proteína se consolida como el gran motor en la cesta de frescos: su mercado crece un 3,4% en volumen y lo hace a un ritmo cuatro veces superior al de la media de la cesta de la compra. Estos datos incluyen varios alimentos entre los que se encuentran productos frescos como los huevos, carne fresca, pescado y marisco y charcutería y otros productos como queso o yogur.

En el reparto de la cesta de la compra de frescos, las frutas y verduras se consolidan como las categorías más relevantes, con el 36% del total del presupuesto destinado a estos productos (20,2% en fruta y 15,8% en verdura). Por su lado, la carne fresca concentra ya el 26,9% del valor de la cesta, impulsada por una mayor frecuencia de compra y la preferencia por opciones más asequibles como el ave y el cerdo.

Les siguen la charcutería (15,5%) y el pescado y marisco (11,9%), que reducen ligeramente su peso en la cesta en el último año. Completan el presupuesto de los hogares el pan fresco (5,8%) y los huevos (3,9%), destacando estos últimos, junto a la fruta y la carne, como las categorías que más crecen en volumen de compra.

Tendencias de consumo madrileñas

Si llevamos a cabo una radiografía por territorios, en la Comunidad de Madrid se recoge que el gasto anual que destinan los clientes en frescos es de 2.123 euros por hogar. En concreto un 43,1% de los hogares madrileños declara destinar entre 30 y 50 euros a la semana a este tipo de productos.

Según un 56,3% de los consumidores de la región, la relación calidad-precio de los productos es el principal motivo para comprarlos en el supermercado. A esto se añade que el 77% de los madrileños considera que un producto fresco sea propio de la temporada como un factor determinante a la hora de meterlo en la cesta.

La reducción del desperdicio alimentario está muy presente también en esta región y por tanto el 84% toma medidas activas para disminuir la pérdida de alimentos.

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Por último, el informe señala que en la misma línea que la cifra nacional, los productos frescos nacionales son otra de las demandas de los madrileños, ya que 8 de cada 10 compradores de la región los priorizan frente a otras opciones de importación.