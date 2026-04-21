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La Policía Nacional detiene a cinco hombres por robos en viviendas de Alcorcón y Carabanchel

En Carabanchel, los agentes arrestaron a tres hombres que utilizaban herramientas y calcetines para robar, mientras que en Alcorcón detuvieron a dos individuos que marcaban las puertas con pegamento

Material incautado a dos sospechosos de robar en viviendas en Alcorcón

Material incautado a dos sospechosos de robar en viviendas en Alcorcón / POLICÍA NACIONAL

Javier Niño González

Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco hombres como presuntos responsables de robos en viviendas en Alcorcón y en el distrito madrileño de Carabanchel, en el marco de dos operaciones distintas, según ha informado este martes el cuerpo policial.

La actuación más reciente se ha producido esta madrugada en Carabanchel, después de que un vecino alertara de ruidos extraños procedentes del piso superior. A su llegada, los agentes accedieron a la vivienda y sorprendieron in fraganti a tres hombres en el interior del domicilio. Los sospechosos portaban herramientas y varios efectos supuestamente sustraídos, entre ellos joyas, y utilizaban calcetines a modo de guantes. Tras las detenciones, la Policía observó además marcas en otras viviendas del inmueble, presuntamente realizadas para comprobar la presencia o ausencia de los inquilinos.

La otra operación tuvo lugar el pasado 17 de abril en Alcorcón, cuando varios vecinos avisaron de la presencia de dos hombres con gorra y mascarilla merodeando por los rellanos de un bloque de viviendas. Los agentes desplegaron entonces una batida por las calles cercanas y lograron interceptarlos. Durante el cacheo, la Policía encontró en una bolsa de tela varios objetos, entre ellos palos, un mechero y una navaja. Además, en la ropa de uno de los arrestados localizaron restos de pegamento o plástico fundido. Posteriormente, los agentes comprobaron que en el portal había al menos seis viviendas marcadas con un filamento de pegamento entre el marco y la puerta, un método utilizado para detectar si los residentes acceden al inmueble y, por tanto, si la casa está ocupada.

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Los cinco detenidos han sido imputados por delitos de robo en domicilio. Los arrestados en Alcorcón ya han sido puestos a disposición judicial, mientras que los detenidos en Carabanchel permanecían en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

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