Darío Marcos, el Mejor Panadero de Madrid que ganó la batalla a la especulación inmobiliaria: "Solo el que atraviesa su puerta sabe cómo atrapan sus aromas"

Desde el número 25 de la calle Alfonso Heredia, en el barrio madrileño de Guindalera, los curiosos tratan de asomarse para descubrir el proceso detrás de los panes artesanales de Darío Marcos, pero, de acuerdo a sus seguidores: "solo el que atraviesa su puerta sabe cómo atrapan sus aromas". El olor a mantequilla y la levadura caramelizada invitan a los transeúntes a descubrir 'Panadarío', un obrador que fue capaz de transformar a este arquitecto en el mejor artesano de pan de todo Madrid y que este año celebra su 10º aniversario.

El Mejor Panadero de Madrid 2026

De buscar trabajo como arquitecto en el extranjero, a investigar sobre masa madre y fermentos a través de vídeos, de regalar sus primeras hogazas a sus familiares, a venderlas en el restaurante donde trabajaba como camarero... la historia de Darío, fundador de este obrador, podría dar pie a varios titulares.

Pan recién horneado en el obrador madrileño 'Panadarío' / Cedida

Y es que, ni siquiera él mismo podría haber llegado a imaginar que perseguir esta pasión, descubierta casi por casualidad, llevaría a ese "friki del pan" como él mismo se define, a coronarse como Mejor Panadero de Madrid 2026, avalado por Madrid Fusión 2026, capaz de hornear entre 500 y 700 kilos de pan al día junto a un equipo de 25 personas.

"¿No tenéis pan normal?"

Darío recuerda a través de un vídeo en redes sociales como el proyecto fue recibido con escepticismo entre los vecinos, que pese a la gran variedad de propuestas del obrador preguntaban: "¿No tenéis pan normal?". Hoy, diez años después, sus panes se han hecho un hueco en las mesas del barrio, e incluso en varios hogares de todo Madrid, gracias a su recién incluido servicio de envío a domicilio.

Pan chapata y baguette del obrador 'Panadarío' / Cedida

Un obrador más, y un Airbnb menos

Ante el crecimiento del negocio, y con la intención de contar con una segunda ubicación, Darío decidió adquirir un local en el barrio de Legazpi, donde la demanda pedía a gritos un obrador de pan de calidad. Sin embargo, la operación pendió de un hilo durante meses, pues donde el panadero había imaginado su nuevo local, una inmobiliaria había previsto construir un nuevo bloque de pisos turísticos. Finalmente, la normativa frenó el proyecto inmobiliario, y Darío puede afirmar que su nueva ubicación ha ganado la batalla a la especulación.

Pan de hogaza de centeno 100% integral elaborado en 'Panadarío' / @panadario

Este nuevo local, sentido por el barrio como una victoria colectiva, marca una nueva manera de trabajar: visible desde la calle, transparente, y con el horno como protagonista, Darío ha decidido ceder la elaboración de la repostería al local de Guindalera, y permitir la consagración del pan en Legazpi. Así, cada mañana, se trabajan las masas y, una vez fermentadas se reparten entre ambos obradores.