De esqueleto inacabado a futuro "escaparate" de Madrid: el Centro Acuático Olímpico será el "mejor y mayor complejo" deportivo y cultural de "cualquier capital de Europa"

El sueño olímpico frustrado de Madrid ha tenido un largo y mal despertar. La pretensión de la capital de acoger unos Juegos en distintas ocasiones, todas ellas rechazadas por el Comité Olímpico Internacional (COI), ha dejado por el camino varias infraestructuras obligadas a reconvertirse y algún que otro proyecto inacabado. El más emblemático de todos es el Centro Acuático Olímpico, un descomunal recinto deportivo concebido para albergar cuatro piscinas que, paralizadas las obras en 2010, quedó reducido a un esqueleto a medias, un remedo entrevisto de lo que pudo ser y nunca fue.

Ahora, más de 15 largos años después, ese armazón incompleto tiene por fin un nuevo destino en el horizonte. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes el proyecto definitivo que transformará el antiguo Centro Acuático Olímpico en un gran complejo multifuncional con usos deportivos, culturales, universitarios y de ocio, una operación con la que el Ayuntamiento quiere rematar uno de los grandes vacíos urbanos heredados del fracaso proyecto olímpico.

El plan prevé levantar en la parcela un auditorio cubierto para espectáculos musicales y culturales con capacidad para más de 20.000 personas, un campus docente para más de 2.300 estudiantes y un centro deportivo con aforo para hasta 9.000 usuarios, equipado con piscinas interiores y exteriores. La explotación del espacio se ha adjudicado por 75 años a Barsento S.L.U., que asumirá la financiación y ejecución de unas obras presupuestadas en más de 360 millones de euros, mientras que el Consistorio ingresará más de 141 millones en concepto de canon durante el tiempo de concesión.

Estado actual del Centro Acuático, abandonado desde que se paralizaron las obras en 2010. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Para Almeida, este proyecto, unido a la futura Ciudad del Deporte del Atlético que el club rojiblanco va a construir alrededor del estadio, va a permitir que "Madrid sea una referencia" en el ámbito deportivo, de ocio, musical y universitario. "Podemos decir sin ninguna duda que estamos ante el mejor y mayor complejo deportivo, educativo, de ocio y de usos múltiples, tanto públicos como privados, que en estos momentos tiene cualquier capital de Europa", ha afirmado con grandilocuencia el regidor madrileño durante la presentación.

La parcela sobre la que se actuará tiene 66.843 metros cuadrados y una edificabilidad de 90.000. La previsión del Gobierno municipal es que las obras arranquen “próximamente” y se prolonguen previsiblemente hasta finales de 2030. Una vez esté finalizado, defiende el Ayuntamiento, el nuevo complejo servirá para coser definitivamente el tejido urbano de esta zona del distrito y reforzar a Madrid como polo de atracción de conciertos, turismo y grandes eventos internacionales.

Recreación del complejo multifuncional que se levantará sobre el antiguo Centro Acuático de Metropolitano. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Centro de Deportes Acuáticos fue concebido como una de las piezas emblemáticas de las candidaturas olímpicas de Madrid. El proyecto fue aprobado en 2002, empezó a construirse en 2004 y debía estar terminado en 2010, pero nunca llegó a completarse. Para entonces, tras años de aplazamientos, sobrecostes y cambios de rumbo, el Ayuntamiento ya había gastado 99 de los 190 millones de euros previstos y el complejo quedó reducido a un esqueleto de hormigón y cristal, convertido con el tiempo en uno de los símbolos más visibles del fracaso olímpico madrileño.

Antes de llegar a esta solución, hubo varios intentos fallidos de rescatar las instalaciones. En 2010, tras perder Madrid la carrera por los Juegos de 2016, el Ayuntamiento paralizó las obras y se dio nueve meses para repensar el recinto con la idea de poner en uso al menos las dos piscinas de entrenamiento, un plan que nunca cristalizó. Casi una década después, en 2019, la Real Federación Española de Natación presentó otro proyecto para terminar parte del complejo con una inversión estimada en 30 millones, también sin recorrido definitivo. Y en 2020 el propio Consistorio volvió a prometer que el plan de ordenación del entorno del entonces Wanda Metropolitano aprovecharía el centro acuático en desuso dentro de la futura Ciudad del Deporte; tampoco aquella salida pasó del papel.