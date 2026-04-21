Así es la casa de Edurne y De Gea en una de las mejores zonas de Madrid: piscina, solarium y un enorme porche

La pareja formada por Edurne y David De Gea, se ha consolidado como una de las relaciones más sólidas del panorama nacional. Desde la formalización de su noviazgo en 2010, la cantante y el futbolista suman más de 15 años de relación, donde la distancia ha sido uno de los principales retos.

Así, tras el nacimiento de Yanay, la única hija de la pareja, en 2021, compartir tiempo en familia pasó a ocupar un lugar prioritario. Sería en el barrio de Majadahonda, donde la cantante y el futbolista decidían crear su refugio familiar, priorizando la privacidad, la tranquilidad y, sobre todo, el contacto con la naturaleza.

Clásico por fuera, vanguardista por dentro

Situada en la que es considerada una de las mejores zonas de la capital, la casa de Edurne y De Gea permite a la pareja disfrutar del aire puro paseando o montando en bicicleta. El gran tesoro de esta vivienda es precisamente su exterior, donde cuentan con un amplio jardín, una piscina, un solárium e incluso un enorme porche.

La casa de Edurne y De Gea cuenta con piscina, solarium y un enorme porche / @edurnity

Con una arquitectura exterior clásica, de líneas puras y sofisticadas, el interior sorprende por su estilo mucho más moderno y vanguardista. Así, los grandes ventanales que unen el interior y el exterior de la vivienda no solo permiten que la luz natural sea la protagonista de todas las estancias, sino que ayudan a que este contraste de estilos conviva en armonía.

Un interior lujoso, y un detalle friki

En el salón, una impresionante lámpara de cristales preside la estancia dando una sensación de auténtico lujo, mientras que en la cocina, coqueta y práctica, puede verse una combinación de diversos materiales como maderas, acero y metal. Con un salpicadero con un mosaico metálico gris, la cocina está completamente equipada para poder preparar cualquier receta, y disfrutar del tiempo con la familia y amigos en un comedor delimitado por un precioso papel pintado.

Directo de Instagram de la cantante donde mostró su colección de Funko Pops / @edurnity

Sin embargo, si algo destaca del interior de la vivienda, esa es la habitación especialmente diseñada para una de las aficiones más "frikis" de la cantante: su colección de Funko Pops. Estos muñecos que representan a diferentes personajes y personalidades de la cultura pop muestran el lado más inocente y divertido de la cantante, un hobbie que desvelaba a través de un directo en Instagram y en el que ya participa toda la familia.