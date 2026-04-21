MULTAS
Atención, madrileños: la DGT activa multas de 200 euros por circular sin acompañante por estos carriles
La Dirección General de Tráfico ha endurecido en 2026 las condiciones de acceso a los carriles VAO y BUS-VAO
Circular solo ya no es compatible con algunos de los carriles reservados más vigilados de España. La Dirección General de Tráfico ha endurecido en 2026 las condiciones de acceso a los carriles VAO y BUS-VAO, una medida con la que busca priorizar el transporte público y los vehículos de alta ocupación en los principales accesos a las grandes ciudades. El cambio afecta especialmente a los madrileños que se desplazan cada día en coche y utilizan estos corredores para ahorrar tiempo en hora punta.
Al menos dos personas por vehículo
La novedad más relevante es que la DGT ha reforzado la regla general de estos carriles: para circular por ellos hacen falta al menos dos personas dentro del vehículo. La resolución publicada en el BOE para 2026 mantiene ese criterio como base y deja claro que el objetivo es recuperar la función original de estos espacios reservados, pensados para aliviar la congestión y mejorar la movilidad en los accesos metropolitanos.
Los coches eléctricos tampoco pueden circular solos
Uno de los cambios que más impacto ha tenido entre los conductores es el que afecta a los vehículos con distintivo ambiental. Hasta ahora, algunos turismos 0 emisiones podían acceder a determinados carriles VAO aunque solo viajara el conductor. Con la nueva resolución, la alta ocupación pasa a tener prioridad sobre la etiqueta ambiental. La DGT justifica esta decisión por el aumento del tráfico en estos carriles y por la pérdida de eficacia que estaban sufriendo en algunos corredores estratégicos.
Más control y vigilancia en los accesos a las grandes ciudades
La vigilancia también ha dado un salto. En el nuevo Bus-VAO de la A-2, la DGT explica que el carril funcionará con gestión dinámica, balizas luminosas, paneles informativos y equipos de lectura de matrícula y detección de ocupación, de forma que se pueda sancionar a quienes circulen solos o entren y salgan por puntos no autorizados. Incumplir estas condiciones puede suponer una multa de hasta 200 euros.
Estos son los carriles VAO y BUS-VAO que la DGT tiene activos o previstos en 2026
La DGT ya ha confirmado el listado oficial de tramos que estarán operativos o en funcionamiento a lo largo de este año para evitar sorpresas desagradables en el buzón. A continuación, todos los carriles de ocupación:
- Madrid (A-6): calzada central entre los kilómetros 6 y 20.
- Granada (GR-3211): carriles derechos en ambos sentidos hacia La Zubia (km 0,115 al 1,410 creciente y 0,105 al 1,530 decreciente).
- Sevilla (Puente de la Señorita): calzada completa entre Sevilla y Camas.
- Sevilla (A-8057): entre Mairena del Aljarafe (km 2,800) y San Juan de Aznalfarache (km 0,000).
- Málaga (A-357 y A-7056): carril derecho salida Campillos (enlace 61) y carril derecho hacia el Parque Tecnológico de Andalucía.
- Palma (Ma-19): carril izquierdo entre los kilómetros 2,600 y 6,500 en sentido acceso a la ciudad.
- Madrid (A-2): carriles izquierdos entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América (sentido decreciente) y entre M-30 y Coslada/San Fernando (sentido creciente).
- Valencia (V-21): carriles izquierdos entre Albuixech y Alboraya en ambos sentidos (puntos kilométricos del 10,101 al 16,710).
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería
- Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Este municipio de Madrid se prepara para una de las ferias medievales más esperadas: torneos de justas, bodas medievales y dos kilómetros de puestos de artesanía
- Parece Chile, pero está a una hora de Madrid: esta es la ruta de senderismo entre paisajes rojizos que se conoce como el 'Marte' madrileño