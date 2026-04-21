Atención, madrileños: la DGT activa multas de 200 euros por circular sin acompañante por estos carriles

Circular solo ya no es compatible con algunos de los carriles reservados más vigilados de España. La Dirección General de Tráfico ha endurecido en 2026 las condiciones de acceso a los carriles VAO y BUS-VAO, una medida con la que busca priorizar el transporte público y los vehículos de alta ocupación en los principales accesos a las grandes ciudades. El cambio afecta especialmente a los madrileños que se desplazan cada día en coche y utilizan estos corredores para ahorrar tiempo en hora punta.

Al menos dos personas por vehículo

La novedad más relevante es que la DGT ha reforzado la regla general de estos carriles: para circular por ellos hacen falta al menos dos personas dentro del vehículo. La resolución publicada en el BOE para 2026 mantiene ese criterio como base y deja claro que el objetivo es recuperar la función original de estos espacios reservados, pensados para aliviar la congestión y mejorar la movilidad en los accesos metropolitanos.

El rombo blanco avisa de que hay una regulación especial, pero la información completa la ofrece la señalización del propio tramo / REDES

Los coches eléctricos tampoco pueden circular solos

Uno de los cambios que más impacto ha tenido entre los conductores es el que afecta a los vehículos con distintivo ambiental. Hasta ahora, algunos turismos 0 emisiones podían acceder a determinados carriles VAO aunque solo viajara el conductor. Con la nueva resolución, la alta ocupación pasa a tener prioridad sobre la etiqueta ambiental. La DGT justifica esta decisión por el aumento del tráfico en estos carriles y por la pérdida de eficacia que estaban sufriendo en algunos corredores estratégicos.

Más control y vigilancia en los accesos a las grandes ciudades

La vigilancia también ha dado un salto. En el nuevo Bus-VAO de la A-2, la DGT explica que el carril funcionará con gestión dinámica, balizas luminosas, paneles informativos y equipos de lectura de matrícula y detección de ocupación, de forma que se pueda sancionar a quienes circulen solos o entren y salgan por puntos no autorizados. Incumplir estas condiciones puede suponer una multa de hasta 200 euros.

Incumplir las condiciones puede suponer una multa de hasta 200 euros / HAKON

Estos son los carriles VAO y BUS-VAO que la DGT tiene activos o previstos en 2026

La DGT ya ha confirmado el listado oficial de tramos que estarán operativos o en funcionamiento a lo largo de este año para evitar sorpresas desagradables en el buzón. A continuación, todos los carriles de ocupación:

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