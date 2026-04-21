BORN, la firma madrileña que transforma el yoga en un estilo de vida deportivo y vende en más de 30 países

En seis años, BORN ha pasado de ser un proyecto nacido en casa a convertirse en una compañía que facturó 25,5 millones de euros en 2025 y vende en más de 30 países. La firma madrileña fundada por Arianne Puig y Álvaro Roca entra así en una nueva etapa: dejar atrás su identificación exclusiva con el yoga para consolidarse como una marca transversal dentro del universo del activewear. No es solo una cuestión de escala. También de lectura de mercado.

Arianne Puig y Álvaro Roca, al frente de BORN. / Cedida

La firma de moda entendió pronto que el deporte había dejado de vivirse por compartimentos estancos para integrarse en una rutina más amplia, donde entrenamiento, bienestar y vida cotidiana se entrelazan. Sobre esa lectura de mercado, ha multiplicado por más de 25 su volumen de negocio en apenas seis años, hasta cerrar 2025 con una facturación de 25,5 millones de euros.

Una oportunidad bien detectada

El origen de la marca fue, en palabras de Arianne Puig, "bastante natural". Con más de treinta años de experiencia en la industria textil, ella aportaba el conocimiento del producto; su hijo, Álvaro Roca, una visión más digital y orientada al negocio. "En casa hablábamos mucho de moda, de producto... y en un momento dado vimos que había una oportunidad clara", recuerda.

La idea partía además de una necesidad concreta. Arianne llevaba años practicando yoga y echaba en falta prendas que aunaran funcionalidad, comodidad y atractivo estético. De ahí nació Born Living Yoga, el punto de partida de una marca que pronto entendió que su recorrido podía ser más amplio. "Teníamos muy claro que queríamos crear algo relacionado con nuestro estilo de vida y detectamos que el mundo del bienestar estaba creciendo, pero no había una propuesta de marca que combinara diseño, técnica y estilo de vida", resume Álvaro Roca.

BORN, la marca que viste el nuevo Madrid activo desde una alianza entre madre e hijo. / Cedida

Del yoga a una marca más amplia

Ese cambio de escala no ha consistido solo en vender más, sino en ampliar el campo de juego. BORN nació ligada al yoga, pero pronto vio que su cliente no se movía en una sola disciplina. "Empezamos a ver que nuestro cliente no solo hacía yoga, sino que también corría, entrenaba o jugaba al pádel. La marca ya estaba ahí, simplemente tuvimos que acompañar esa evolución con producto y comunicación", explica Álvaro.

Ahí está una de las claves de su crecimiento. La marca ha sabido salir del nicho sin perder identidad. Hoy se mueve en categorías como running, pádel o training, manteniendo el mismo punto de partida: prendas funcionales, versátiles y con una estética contemporánea.

Más que una ampliación de catálogo, lo que hay detrás es una lectura precisa del momento. El activewear dejó hace tiempo de ser solo ropa para entrenar. Forma ya parte de un armario más flexible, donde comodidad, rendimiento y estilo conviven sin demasiadas fronteras.

Arianne Puig, al frente de BORN, muestran algunas prendas de la nueva etapa de la marca, más allá de su origen ligado al yoga. / Cedida

Madrid como base de operaciones

Aunque la familia es de Barcelona, el proyecto se ha desarrollado en Madrid, una ciudad que ha funcionado como base operativa y también como observatorio de ese cambio de hábitos. "Juntamos el ritmo frenético de Madrid con el estilo cosmopolita de Barcelona", confiesa Álvaro.

La capital ha sido también un buen termómetro para entender cómo se ha transformado la relación entre deporte y moda. "El deporte ya no es algo aislado, sino parte del día a día. La gente lo integra en su rutina como una forma de desconectar, de cuidarse y también de socializar", explica. De ahí que la marca diseñe pensando en la versatilidad: "Prendas que puedas usar para entrenar, pero también para moverte por la ciudad".

Del yoga al wellness global: la evolución de BORN como el nuevo fenómeno del 'activewear'. / Cedida

Detrás del crecimiento hay una estructura cada vez más sólida. El canal online representa ya el 55 % del negocio, pero la compañía ha construido además una estrategia omnicanal con 16 córners propios entre España, Francia y México, más de 450 puntos de venta multimarca y presencia en más de 30 países. A ello se suma su red de Born Studios, concebidos como extensión física del universo de la marca y punto de conexión con su comunidad.

La dupla fundadora también ha sido clave para sostener esa expansión. "Yo aporto toda la parte de producto, conocimiento de tejidos y procesos", resume Arianne. "Y yo la parte más estratégica, digital y de crecimiento", añade Álvaro.

Hoy BORN cuenta con más de 35 personas con base en Madrid y ha profesionalizado áreas como diseño, desarrollo y logística sin perder control sobre el producto. "Trabajamos con procesos muy definidos y con partners de confianza, lo que nos permite escalar sin perder calidad", explican.

El futbolista Saúl Ñíguez, durante una sesión del proceso creativo de la nueva colección de BORN. / Cedida

La hoja de ruta pasa ahora por acelerar la internacionalización, abrir más espacios propios en España y seguir impulsando el segmento masculino, que ya representa el 20 % del negocio. Todo ello sin romper con el ADN de partida. "Hemos tenido que ser más técnicos en algunas categorías, pero sin perder nuestra identidad", apuntan.

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Lo más interesante de BORN no es solo su crecimiento, sino la claridad con la que ha sabido leer su momento. La firma nació en el yoga, pero ha encontrado su verdadero tamaño en un mercado mucho más amplio: el de quienes ya no entienden el deporte como un compartimento aparte, sino como parte natural de su manera de vivir.