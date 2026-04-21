Olvidar las penas pensando en la Champions... pasando por LaLiga: el Atlético inicia su reseteo visitando a un Elche necesitado

Apenas tres días después de la dura y agotadora derrota en la final de la Copa del Rey, resuelta en los penaltis ante la Real Sociedad, el Atlético de Madrid vuelve a la competición este miércoles frente al Elche. Lo hace todavía con el desgaste físico y emocional de ese partido, con previsibles rotaciones y con la mirada ya puesta en la Liga de Campeones. Del otro lado estará un rival necesitado, que tratará de sacar partido de la situación para sumar en casa y alejarse del descenso.

“Nos levantaremos”, insisten desde el conjunto rojiblanco, que afronta su primer compromiso tras la final todavía marcado por la decepción, las lágrimas de su capitán, Koke Resurrección, y el golpe anímico que sufrió toda la plantilla. Sin apenas margen para digerir lo ocurrido, el equipo debe centrarse ya no solo en el duelo de este miércoles y en el choque del sábado ante el Athletic, sino también en el gran reto que asoma en el horizonte: las semifinales de la Champions frente al Arsenal, dentro de una semana.

La máxima competición continental vuelve a ocupar el centro de los planes de Diego Simeone y su cuerpo técnico. Con la clasificación entre los cuatro primeros de la Liga prácticamente encarrilada, aunque aún no sellada de forma matemática, las siete jornadas que restan aparecen como un puente hacia ese desafío europeo.

Vuelta de Oblak

Más aún en la visita a Elche, que llega inmediatamente después del enorme esfuerzo físico y mental de una final con prórroga y tanda de penaltis. Además, el Atlético se adentra en una de las semanas más trascendentales de los últimos años, con el regreso a unas semifinales de la Liga de Campeones nueve temporadas después. Es el torneo que más ilusión despierta en el club, en el vestuario, en el cuerpo técnico y en la afición. El gran límite pendiente de superar.

Rafa Mir, con el balón en su brazo derecho, durante el Elche-Espanyol / Matías Segarra

El encuentro también puede servir para dar minutos a Jan Oblak, ausente en los seis últimos partidos y suplente en los dos más recientes. El guardameta no juega desde la distensión muscular en el costado que sufrió hace un mes. También podría reaparecer Pablo Barrios, que apenas ha participado en uno de los últimos 18 encuentros, condicionado por dos lesiones musculares en los últimos dos meses y medio, pese a su peso en el esquema de Simeone.

En el capítulo de bajas, no estarán José María Giménez, por molestias musculares; David Hancko, que encara la fase final de su recuperación de un esguince de tobillo; ni Alexander Sorloth y Ademola Lookman, ambos con molestias que, según el club, implican riesgo de lesión. Todo apunta a que la prioridad del Atlético pasa por recuperar fuerzas tras la final copera y preservar a sus futbolistas de cara a la eliminatoria ante el Arsenal. Eso podría traducirse en un once con numerosas novedades, incluso completamente distinto.

Un Elche en descenso

Enfrente estará un Elche que pelea por salir de la zona de descenso y que confía en hacerse fuerte como local. Además, el equipo ilicitano recupera efectivos importantes para esta cita: Pedro Bigas regresa tras cumplir sanción, mientras que Grady Diangana, Marc Aguado y Yago de Santiago han superado sus problemas físicos y vuelven a estar disponibles.

La gran novedad de la convocatoria será el retorno de Héctor Fort, que reaparece cuatro meses después de ser operado del hombro en diciembre. La única ausencia por lesión en el conjunto franjiverde será la del canterano Adam Boayar, que sigue con problemas musculares.

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Eder Sarabia, por su parte, no ha ofrecido pistas sobre el once inicial, aunque todo indica que Bigas volverá al eje de la defensa y que Gonzalo Villar mantendrá su papel como enlace entre el centro del campo y los delanteros.