La Aemet anuncia la bajada de las temperaturas para este miércoles: vuelven las lluvias esta semana a Madrid

Si algo ha estado haciendo en Madrid estos días es calor. Tras varios días rozando los 30 grados de temperatura máxima en la capital, los termómetros parecen bajar el próximo miércoles 22 de abril. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico de la capital y además, ya advierte de la llegada de las próximas precipitaciones.

¿Vuelven las lluvias?

La Aemet prevé que la jornada de miércoles esté marcada por cielos poco nubosos desde el inicio hasta que anochezca a las 20:59 horas. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

En la montaña se espera que el estado del cielo esté poco nuboso o despejado con nubes altas, con posible calima, pero no se esperan ni precipitaciones ni tormentas. Eso sí, el viento soplará moderado o fuerte de componente sur a primeras horas, disminuyendo a flojo o moderado después.

El organismo estatal señala en su pronóstico actual la posible llegada de precipitaciones a la capital el próximo jueves, 23 de abril, que continuarían y ganarían intensidad hasta la jornada de sábado.

Bajada de las temperaturas máximas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet advierte de la bajada de la temperatura máxima en la capital, donde los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 15 grados de mínima. A partir de este miércoles las temperaturas van a comenzar a desestabilizarse y fluctuarán a lo largo de la semana.

En la sierra madrileña se espera que las temperaturas experimenten un descenso moderado o ligero en las máximas. Así lo muestra la predicción para Somosierra, donde las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 7 grados de mínima, y en Guadarrama, donde se registrarán temperaturas entre 21 y 10 grados.