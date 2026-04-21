322 funciones para celebrar los 30 años del Teatro Real desde su reapertura: del homenaje a la Generación del 27 a una renovada 'Bodas de sangre'

El Teatro Real afrontará en 2026-2027 una temporada simbólica: será la número 30 desde su reapertura en 1997. Y lo hará con una programación de gran formato, articulada en torno a 322 funciones entre la sede de la Plaza de Oriente, el Real Teatro de Retiro y varias citas fuera de su edificio principal. En el núcleo de la propuesta figuran 13 óperas, tres oratorios, 13 conciertos y 15 funciones de danza, en una temporada que recorrerá cinco siglos de música y que volverá a combinar repertorio, nuevas producciones y actividad educativa y divulgativa.

La columna vertebral del curso operístico estará formada por seis nuevas coproducciones. La apertura correrá a cargo de Manon Lescaut, de Puccini, título que regresará al Real después de 102 años en una producción compartida con la Ópera de Colonia, con dirección musical de Nicola Luisotti y puesta en escena de Carlos Wagner. A ella se sumarán Las bodas de Fígaro, en una nueva lectura firmada por Robert Carsen y dirigida musicalmente por Stefano Montanari; Simon Boccanegra, con escena de Pierre Audi y escenografía de Anish Kapoor; Katia Kabanová, que volverá a reunir a Gustavo Gimeno y Christof Loy; Tannhäuser, en una producción de David Hermann con estética inspirada en la ciencia ficción; y Bodas de sangre, nueva ópera de Manuel Busto que se presentará como estreno mundial.

'Tannhäuser', de Richard Wagner. / AGATHE POUPENEY

Ese estreno absoluto de Bodas de sangre será uno de los grandes focos de la temporada. Con esta nueva partitura, el Teatro Real se sumará a las conmemoraciones del centenario de la Generación del 27. La obra, concebida con una integración del lenguaje musical y coreográfico del flamenco, tendrá dirección musical del propio compositor y puesta en escena de Bárbara Lluch, con escenografía e iluminación de Urs Schönebaum. En el reparto figuran, entre otros, Marina Monzó, José Antonio López, Ana Ibarra, Marina Pardo, Vicky Peña, María Terremoto, Reyes Carrasco, Ana Morales, Luis Cansino y Santiago Sánchez.

El repertorio recuperado también tendrá peso. Norma, de Bellini, volverá en reposición con Francesco Lanzillotta en el foso y una propuesta escénica de Justin Way que cruza el drama de la sacerdotisa con el de la cantante que la encarna, enmarcado en el Risorgimento italiano. Por su parte, El barbero de Sevilla regresará en una producción procedente de la Ópera de París, con la firma escénica de Damiano Michieletto, que desplaza la acción a un universo de estética ochentera y ecos almodovarianos, y con Giacomo Sagripanti al frente musical.

Títulos inéditos

En el apartado de voces y repartos, la temporada concentrará varios de los nombres más cotizados del circuito internacional. En Manon Lescaut estarán Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández, junto a Brian Jagde, Michael Fabiano o Jorge de León. Simon Boccanegra contará con Ludovic Tézier, Francesco Meli o Alexander Vinogradov, entre otros. En Tannhäuser figuran Clay Hilley, Andreas Schager, Malin Byström, Elisabeth Teige, Andrè Schuen y Georg Zeppenfeld. Norma reunirá a Lisette Oropesa, Jessica Pratt, Lidia Fridman y Marina Rebeka, además de Javier Camarena, Dmitry Korchak y Francesco Demuro. Y El barbero de Sevilla tendrá elencos con René Barbera, Isabel Leonard, Nicola Alaimo o Florian Sempey.

La temporada reservará además un espacio relevante a los títulos inéditos en la historia del coliseo madrileño. Ahí se sitúan Riccardo Primo, re d’Inghilterra, de Händel, que llegará con Les Arts Florissants y Paul Agnew; Mitridate, de Nicola Porpora, interpretada por Il Pomo d’Oro bajo la dirección de Andrea Buccarella; el oratorio San Giovanni Battista, de Alessandro Stradella; y la ya citada Bodas de sangre. A ello se añadirán cinco óperas en versión de concierto: Riccardo Primo, El castillo de Barbazul, Fedora, La Gioconda y Mitridate.

'Simon Boccanegra', de Giuseppe Verdi. / ILKAA SAASTAMOINEN

En esas funciones de concierto también sobresalen varios reclamos de primer nivel. Anna Netrebko encabezará La Gioconda y volverá asimismo en El castillo de Barbazul, junto a Alexander Köpeczi y la Orquesta Sinfónica de la Radio Húngara, en una velada que incluirá además obras de Franz Liszt con Misi Boros como solista. Fedora contará con Sonya Yoncheva y Daniel Oren, mientras que La Gioconda estará dirigida por Marco Armiliato.

Los oratorios serán otro de los bloques fuertes del curso. San Giovanni Battista se presentará con Il Pomo d’Oro, Francesco Corti, Jakub Józef Orliński, Mélissa Petit, Alex Rosen y Emmanuelle de Negri. El Mesías llevará al Real a la Akademie für Alte Musik y al RIAS Kammerchor, con Justin Doyle al frente. Y La Pasión según san Mateo traerá de nuevo a Teodor Currentzis junto a la Utopia Orchestra & Choir. Antes incluso de la inauguración oficial de la temporada, la Orquesta del Festival de Bayreuth ofrecerá además un concierto dirigido por Pablo Heras-Casado con escenas de El anillo del nibelungo y las voces de Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee.

Dimensión pedagógica

Más allá de la ópera escénica y sinfónico-coral, el Teatro Real reforzará su oferta paralela con el estreno en el Teatro de la Abadía de He Who Loves Beauty, espectáculo de cámara inspirado en Benjamin Britten con dramaturgia y puesta en escena de Rafael R. Villalobos. El ciclo Voces del Real reunirá recitales y conciertos con Xabier Anduaga, Véronique Gens, Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim y Anna Prohaska, mientras que la programación musical se completará con el concierto de los premiados del 64 Concurso Tenor Viñas y los seis encuentros matinales de Domingos de Cámara, vinculados temáticamente con las óperas de la temporada.

La danza volverá a ocupar un lugar destacado con 15 funciones a cargo de tres compañías invitadas. El Alvin Ailey American Dance Theater regresará al Real once años después con dos programas que combinarán coreografías históricas de su fundador con obras de otros creadores. La Compañía Nacional de Danza presentará un cartel compuesto por Serenade, Echoes from a Restless Soul y The Second Detail. Y la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch llevará al escenario dos piezas emblemáticas de su repertorio: Café Müller y La consagración de la primavera.

'Norma', de Vincenzo Bellini. / JAVIER DEL REAL

La temporada también quiere insistir en su dimensión pedagógica. Continuarán iniciativas como La Universidad a Escena, ESÓpera y La Ópera al Descubierto, que permitirá seguir desde dentro el proceso de creación de varios montajes, entre ellos Las bodas de Fígaro, Simon Boccanegra, Norma, Tannhäuser y El barbero de Sevilla. A eso se sumará una oferta de cursos para el público general sobre los títulos de la programación, la puesta en escena contemporánea, la escucha operística y el musical, además del ciclo de conferencias Otras voces en el Real y de la propuesta online alojada en MyOpera.

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Esa voluntad de expansión no se limitará a Madrid. El Real mantendrá las retransmisiones de sus producciones en distintos espacios de toda España, activará de nuevo la Carroza del Teatro Real con cerca de 40 recitales y continuará ampliando su presencia internacional. En 2026 viajará por quinta vez a Estados Unidos con conciertos en Nueva York y Miami, volverá a China con una actuación en el Shanghai Concert Hall y llevará Flamenco Real a la India. En paralelo, su plataforma audiovisual MyOpera seguirá ampliando catálogo, emisiones en directo y distribución internacional, mientras que MyOpera Audio reforzará su oferta gratuita de grabaciones, entrevistas, conferencias y pódcast.