Xavier Zubiri, filósofo de la Escuela de Madrid, ya lo adelantaba: "No es que los griegos sean nuestros clásicos, es que, en cierto modo, los griegos somos nosotros"

Encaramados a las fuentes o a las azoteas de los edificios más altos de la capital, son muchos los héroes y deidades de la mitología griega los que vigilan e inspiran a los madrileños en sus hazañas diarias. Así lo adelantaba el filósofo y teólogo Xavier Zubiri Apalategui, quien afirmaba "no es que los griegos sean nuestros clásicos, es que, en cierto modo, los griegos somos nosotros".

Defendiendo la influencia de la cultura griega en nuestro presente, Zubiri, discípulo de José Ortega y Gasset, y perteneciente a la 'Escuela de Madrid', definía a la sociedad presente en su obra 'Naturaleza, Historia, Dios' como una heredera directa de la mentalidad helenística, y no como una mera espectadora.

Y es que, pese a que muchos conciben lo griego como un objeto de estudio anticuado, para Zubiri, lo griego no es otra cosa que "el acontecer humano" que nos constituye, configurando nuestra identidad occidental y nuestro presente a través de la filosofía, la política y el arte.

Cibeles, diosa frigia de la Tierra

Denominada como "gran madre" o "madre de los dioses", Cibeles, diosa de la fertilidad, la tierra y la naturaleza salvaje, tiene un origen griego que se remonta a muchos siglos antes de que Madrid la eligiera como su musa. Representando a la Madre Tierra, a menudo se la identifica con Rea, la madre de Zeus, y, tal y como puede verse en la capital, esta figura suele ser representada en un carro tirado por dos leones.

Planos de la fuente de Cibeles en Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Sería bajo el reinado de Carlos III, que esta diosa llegaría a la ciudad. Construida entre 1777 y 1782 por Francisco Gutiérrez, encargado de la diosa y el carro, Roberto Michel, encargado de los leones y el adornista Miguel Ximénez, Cibeles porta en su mano una llave, que de acuerdo a la mitología griega, daría el acceso a las riquezas de la tierra.

La fuente de Cibeles porta una llave en su mano como símbolo de acceso a las riquezas de la tierra / Ayuntamiento de Madrid

Neptuno, el dios del mar

Aunque en la mitología griega Neptuno es denominado como Poseidón, esta figura es inconfundible gracias a su imponente tridente que le otorgan el dominio sobre las aguas, tanto marinas, como dulces. Dulce, es precisamente el agua de la fuente sobre la que se erige esta figura mitológica en Madrid, en una muestra más de esta influencia griega y romana.

Planos originales de la fuente de Neptuno / Ayuntamiento de Madrid

Situada en el centro de la Plaza de Cánovas del Castillo, esta fuente fue construida entre 1777 y 1782, y es obra de Juan Pascual de Mena, un escultor español de renombre durante la época neoclásica que tomaría precisamente el 'Hércules de Farnesio', una escultura del siglo III del ateniense Glykon, como inspiración en lo que algunos definirían como una mera casualidad, pero que para Xavier podría configurar un argumento más en favor a su tesis.