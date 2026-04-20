Woody Allen iniciará el rodaje de su película en Madrid el 5 de octubre

El director de cine Woody Allen iniciará el rodaje de su próxima película en la Comunidad de Madrid el día 5 de octubre. La producción se realizará íntegramente en el territorio regional y el título del film incorporará el nombre de Madrid. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico para la promoción de la región a través de la distribución de la cinta.

Film Madrid Region, la oficina del audiovisual de la Comunidad, gestiona el acompañamiento al proyecto mediante su Film Commission. Esta entidad coordina la búsqueda de localizaciones y facilita el contacto con los municipios de la región. La producción reflejará la diversidad de los espacios seleccionados para el desarrollo de la trama, que se enmarca en el género de la comedia contemporánea.

Tres preestrenos mundiales

La película integrará lugares característicos de la región con el objetivo de fomentar el turismo cinematográfico. La aparición de estos espacios en el film busca influir en el flujo de visitantes y en el posicionamiento de Madrid como destino en el mercado internacional. La estrategia se centra en la visibilidad de las localizaciones en el momento en que el usuario planifica un viaje.

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La cinta tendrá una distribución global y se presentará en un festival internacional de cine. La campaña de lanzamiento incluye la realización de tres preestrenos en tres ciudades internacionales. Tras este recorrido por circuitos especializados, la película se estrenará en salas de todo el mundo.