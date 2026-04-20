A la venta los muebles del histórico Hotel Miguel Ángel de Madrid: online y a precio de ganga

La empresa española ECO-ONE, ha anunciado 'The Hotel Drop', algo que en español podría traducirse, salvando las distancias, como 'El lanzamiento sorpresa del hotel'. Lo que esta iniciativa impulsada por la referente en sostenibilidad hotelera "lanza", es, ni más ni menos, que una plataforma digital a través de la cual se pondrán a la venta varias piezas de segunda mano de grandes hoteles de la capital.

De forma online, periódica y con piezas exclusivas muy limitadas, este "mercadillo online" se realizará mediante lanzamientos sorpresa y únicos, donde cada drop será irrepetible. Así, el primer lanzamiento de la marca se llevará a cabo los próximos 23, 24, 25 y 26 de abril, con una selección de muebles de varios hoteles de lujo, entre los que destaca el histórico Hotel Miguel Ángel de Madrid.

¿Cómo puedo registrarme para comprar?

Para participar de este mercado de segunda mano, los usuarios deberán registrarse de forma gratuita en la web eco-onemarkets.com, tras lo cual tendrán acceso para comprar cualquiera de las piezas de la selección puestas a la venta en cada drop. Aunque la compra se realizará online, todas las adquisiciones deberán recogerse en Madrid, bien en el propio hotel cuya pieza se ha comprado, o bien en los almacenes de estos.

Caracterizada por su factor sorpresa y la exclusividad de las piezas seleccionadas 'The Hotel Drop' se realizará periódicamente a lo largo del año. "Cada drop va a ser único, porque esto no es un mercado de producción en masa", explicaba Carlos Fluixà, CEO y cofundador de ECO-ONE, "son selecciones de piezas limitadas, exclusivas, con un entorno y procedencia diferentes". Así, al tratarse de un mercado de segunda mano, la velocidad para decidirse por los productos a comprar será una parte clave del proceso.

Muestra de los objetos a la venta como parte de la iniciativa 'The Hotel Drop' / ECO-ONE

"Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir piezas exclusivas, limitadas y con mucha historia a un precio mucho más accesible. Y, además, apoyando la sostenibilidad y la reducción de residuos", explicaban desde la compañía que lleva más de cinco años impulsando la sostenibilidad en el sector potenciando la vida útil de todo tipo de enseres y promoviendo la economía circular.