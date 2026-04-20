Tres parques de Madrid para disfrutar del espectáculo primaveral más esperado: las glicinias en flor

La primavera tiñe de violeta y blanco varios puntos emblemáticos de Madrid y sus alrededores. Y es que la estación trae consigo uno de los espectáculos naturales más especiales de todo el año: la floración de la glicinia. Esta planta asiática trepadora se ha vuelto protagonista en muchos parques y jardines, donde estas flores se ha integrado entre pérgolas y muros en forma de cascadas de flores en tonos malva y blancos.

La floración de la glicinia suele producirse en abril, cuando la planta alcanza su punto de mayor actividad floral y como todo espectáculo natural, su tiempo es limitado. Además, como planta trepadora requiere un control activo y cuidado para que su presencia esté equilibrada dentro de los espacios en los que está presente. En Madrid hay tres lugares ejemplares que no te puedes perder.

La Quinta del Duque del Arco

Hay lugares que parecen sacados directamente de series como 'Los Bridgerton' y este es uno de ellos. Situado dentro del Real Sitio de El Pardo, es uno de los ejemplos de las residencias de campo vinculadas a la nobleza. Pasear entre escalinatas, fuentes y muros cubiertos de estas flores colgantes es posible en este lugar, donde cada rincón parece diseñado para detener el tiempo.

La finca nació en 1717, cuando Alonso Manrique de Lara y Silva, compró una antigua finca para transformarla en un palacete inspirado en el de La Zarzuela. Así se diseñó este jardín barroco de más de 10.000 metros cuadrados con parterres recortados, esculturas, un estanque y largas perspectivas verdes, ahora también teñidas de morado.

Los jardines de la Quinta del Duque del Arco son un oasis barroco casi secreto que estos días luce en su máximo esplendor / FLICKR

Parque Forestal de Valdebebas

Otro de los lugares más destacados para disfrutar del espectáculo natural es el mayor parque urbano de Madrid. El Parque Forestal de Valdebebas cuenta con 470 hectáreas en las que pasear y disfrutar de una jornada entre senderos, carriles bici, zonas de descanso y áreas infantiles perfectas para visitar en familia.

Vegetación en el parque de Valdebebas. / Wikipedia

Parque Juan Carlos I

El Parque Juan Carlos I es también otro de los lugares destacados para disfrutar de la floración de las glicinias. Inaugurado en 1992 y con una superficie de 160 hectáreas, este pulmón verde de la ciudad se ha teñido de lila y blanco. Además, también cuenta con un gran olivar, un lago, una ría navegable y zonas culturales y deportivas por todo el recinto.

Lo mejor del plan: es gratuito y con la llegada del buen tiempo, es momento de aprovechar y descubrir uno de los episodios florales más impresionantes de toda la primavera. Eso sí, prioriza este plan, ya que solo podrás disfrutarlo por tiempo limitado y ya tendrás que esperar hasta el próximo año.