La torre más insólita de España se encuentra a media hora de Madrid: en ella se acordó uno de los matrimonios que marcaron la historia

La Comunidad de Madrid alberga auténticas joyas que han sobrevivido al paso de los siglos y, aunque desconocidas, guardan un gran valor que es perfecto para visitar en un día de tranquilidad. Alejado del ruido y del alto ritmo del centro de la ciudad, hay un pueblo a media hora de la capital en el que pasear por sus calles significa viajar al pasado, directamente a la Orden Militar de Santiago. Y si además guarda uno de los edificios más insólito del país, se posiciona como un destino perfecto para una escapada de fin de semana.

En Villarejo de Salvanés se encuentra un edificio que ha sobrevivido a largos años de historia. Una construcción que guarda mucho de lo que está y ha cambiado: en el pasado la torre estuvo cubierta por mármoles verdes traídos de Génova, pero las guerras y el paso del tiempo se llevaron por delante casi todo. Sin embargo, esto no ha impedido que la torre siga en pie como uno de los edificios más icónicos que muchos madrileños desconocen.

Un edificio que ha sobrevivido a largos siglos de historia. / Villarejo de Salvanés

La Torre del homenaje

Esta torre sería como la semilla que fue plantada, allá por el siglo XIII, para dar lugar a un nuevo pueblo. Ahora este espacio alberga una exposición para conocer de primera mano la historia del municipio y, sobre todo, el paso de La Orden Militar de Santiago, a la que se le atribuyeron estas tierras. Esta no es una torre cualquiera, sino que su origen partió de una antigua atalaya de origen árabe de planta cuadrada, de ahí su arquitectura tan peculiar.

Un diseño que no entiende de caprichos decorativos, sino de estrategia: se necesitaban muros más fuertes y resistentes a posibles impactos, razón por la que la Orden Militar de Santiago adosó las ocho torrecillas circulares y aumentó su altura. Además, fue entre estos muros donde se acordó uno de los matrimonios más importantes de la historia, el casamiento entre Isabel y Alfonso V de Portugal.

Las vistas de la torre permiten entender el valor estratégico de la construcción. / Villarejo de Salvanés

Completa tu visita

El encanto de Villarejo de Salvanés no se limita solo a la torre, sino que guarda muchos otros lugares de interés turístico como La Casa de la Tercia, un histórico edificio del siglo XVI que antiguamente funcionaba como almacén de tributos de la Orden Militar de Santiago y hoy alberga un museo cultural o el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, el antiguo convento franciscano del siglo XVI dedicado a la Virgen de la Victoria de Lepanto, que ahora funciona como santuario de la patrona local.

Villarejo de Salvanés, a tan solo media hora de Madrid. / X. @mapaymochila_

La localidad también cuenta con otros espacios de interés como la iglesia de San Andrés Apóstol, el Museo del Cine o la Fuente lavadero del Pozo Marcos y diferentes rutas de senderismo, bodegas y varios restaurantes en los que degustar la gastronomía de la localidad. Así Villarejo de Salvanés se posiciona como un lugar perfecto para escaparte, al menos por un día, para disfrutar del buen tiempo en una villa histórica muy cerca de Madrid.