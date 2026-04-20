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HASTA EL DOMINGO

De talleres de risoterapia a control de la diabetes: Torrejón celebra su Semana de la Salud con 50 citas gratuitas

Asociaciones locales y el Hospital Universitario de Torrejón coordinan jornadas técnicas sobre enfermedades neurodegenerativas, nutrición y donación de sangre

Desayunos soledables en Torrejón

Desayunos soledables en Torrejón / JOSE DAVID SACRISTAN | AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Paula Correa

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz desarrolla hasta el próximo domingo una programación dedicada a la salud pública que integra más de 50 propuestas gratuitas. El calendario incluye talleres formativos, ponencias técnicas y puntos de información con el objetivo de fomentar la prevención de patologías.

La iniciativa arrancó con una marcha deportiva por el Parque Europa y un desayuno saludable en las Veredillas. Durante estos días, el consistorio busca abordar tanto el bienestar emocional como la concienciación sobre hábitos de vida saludables entre la población.

Charlas técnicas y donación de sangre

Uno de los servicios destacados es la unidad móvil de la Cruz Roja, que se ubica en la Plaza de España de 17:00 a 21:00 horas para facilitar la donación de sangre. Además, el autobús preventivo "Drogas o tú" recorrerá distintos puntos del municipio para informar a los jóvenes.

En el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, la asociación Torrafal imparte una sesión sobre el Alzheimer en el Parque Campiña este martes. Por su parte, el Hospital Universitario de Torrejón gestionará el miércoles un taller de risoterapia en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.

Mesas informativas en Torrejón de Ardoz

Mesas informativas en Torrejón de Ardoz / JOSE DAVID SACRISTAN

Este mismo centro será el núcleo de la actividad del jueves. A partir de las 10:00 horas se celebrará una conferencia sobre el control de la diabetes y, al mediodía, una charla sobre el manejo del Parkinson a cargo de la asociación local especializada.

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La agenda se completa con la participación de entidades como Grutear, Lactard o Accesdeluz, que ofrecen asesoramiento sobre fibromialgia, migrañas y apoyo a la lactancia. Esta movilización de recursos busca reforzar la red de apoyo vecinal y facilitar el acceso a información médica de proximidad.

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