Madrid llena el barrio de las Letras de planes gratis por el Siglo de Oro: esta es la programación completa de esta semana

Es oficial. Por tercer año consecutivo, la Junta Municipal de Centro organiza la Semana Cultural sobre el Siglo de Oro en el barrio de las Letras, una iniciativa conjunta con la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras que cuenta con la colaboración del Ateneo de Madrid, el Conservatorio Profesional Arturo Soria, CaixaForum y la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.

Así, del 20 al 26 de abril, el público podrá disfrutar gratuitamente de una docena de actividades entre representaciones teatrales, conferencias, rutas guiadas, conciertos, talleres infantiles y danza en distintos espacios del barrio, con el objetivo de acercar al vecindario y visitantes este periodo de esplendor cultural y literario de los siglos XVI y XVII.

El programa, nacido para conmemorar el fallecimiento de Miguel de Cervantes el 22 de abril de 1616, comenzará el lunes 20 con dos propuestas.

El programa, nacido para conmemorar el fallecimiento de Miguel de Cervantes el 22 de abril de 1616, comienza el miércoles 23 de abril / ISTOCK

Programación completa de la Semana del Siglo de Oro

Este lunes 20 las 17:00 horas, se ofrecerá una ruta guiada con salida desde la plaza de las Cortes, cuyos interesados podrán inscribirse a través del siguiente formulario.

La segunda actividad será por la tarde. A las 19:00 horas, el historiador y cronista de la Villa de Madrid Alfredo Alvar impartirá en la biblioteca del Ateneo de Madrid, la conferencia 'Adiós, Madrid, adiós tu Prado y fuentes'.

El martes 21 de abril, a las 17:00 horas, tendrá lugar una nueva ruta guiada por el barrio de las Letras con inicio en la plaza de las Cortes. El miércoles 22, a las 12:00, se celebrará en la misma plaza la tradicional lectura de la 'Corona poética' dedicada a Cervantes, texto con el que el Ateneo de Valencia le rindió homenaje en 1872. A las 18:30, los profesores del Conservatorio Profesional Arturo Soria ofrecerán un concierto barroco en el Convento de las Trinitarias.

El evento reúne rutas guiadas, teatro, conferencias, conciertos, talleres infantiles y danza para acercar al público el esplendor cultural y literario de los siglos XVI y XVII / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La jornada del jueves 23 comenzará con talleres infantiles, de 9:30 a 13:30, en la plazuela situada junto al jardín vertical del paseo del Prado 36, frente a CaixaForum. Las actividades incluirán caracterizaciones de personajes del Siglo de Oro, propuestas en torno a los libros y la lectura y elaboración de marcapáginas. A las 20:00, la Basílica de Jesús de Medinaceli acogerá un concierto de orquesta barroca interpretado por alumnado del Conservatorio Arturo Soria.

El viernes 24, a las 18:00, en la plazuela del Turno de Oficio, la compañía Fisco Teatro interpretará un aperitivo de entremeses del Siglo de Oro. A las 22:00 horas, en la plaza de Santa Ana, se podrá asistir al concierto barroco Alas de Canto.

El sábado 25, ofrecerá una doble propuesta. A las 18:00 partirá desde la plaza de Santa Ana una ruta teatralizada por el barrio, con paradas en las calles Cervantes y Quevedo y final en la plazuela del Turno de Oficio, donde se dedicará un espacio a la dramaturga Ana Caro de Mallén. Luego, a las 20:00, la compañía Hispánico Modo interpretará diversas piezas bailables del siglo XVII.

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La Semana Cultural concluirá el domingo 26 a las 12:00 horas en la plaza de Santa Ana con la representación de 'El acero de Madrid', a cargo de la compañía Memoriarte Rutas.