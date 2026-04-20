De Albacete a Aranjuez: Puente supervisa el traslado de los nuevos trenes para Cercanías Madrid que se estrenarán a finales de verano

Los cinco primeros trenes Stadler para Cercanías Madrid ya están en camino. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acompañado este lunes el traslado de las nuevas unidades desde Albacete hasta Aranjuez, donde afrontarán las últimas pruebas en circulación real antes de su puesta en servicio a finales de verano.

"Estamos de camino desde Albacete a Aranjuez con las primeras cinco unidades de Stadler para Cercanías Madrid. De un total de 79 con una inversión de 1300 millones. Ahora afrontarán ya en Madrid las últimas pruebas con circulación real", ha señalado el ministro durante el trayecto. Estas pruebas marcarán la fase final antes de su homologación definitiva y su entrada en servicio en la red de Cercanías.

Antes del trayecto, Puente ha visitado el Centro de Ensayos de Stadler en Albacete, donde se realizan las últimas pruebas antes de la entrega a Renfe de estas cinco primeras unidades de los nuevos trenes T100 y T200, destinados a Cercanías Madrid. Estas primeras composiciones entrarán en servicio a finales de verano, una vez se complete la homologación, las simulaciones comerciales, los ensayos en distintas condiciones de explotación y la formación de los maquinistas.

Se trata de las primeras unidades de un total de 79 trenes contratados por Renfe a Stadler por 1.306 millones de euros. Según los datos facilitados durante la visita, serán los convoyes de mayor capacidad de la flota de la compañía, con hasta 912 plazas en el caso de los T100 y 1.884 en los T200. Esta incorporación permitirá ampliar hasta un 20% la capacidad de los trenes de Renfe.

Óscar Puente en su visita al Centro de Ensayos de Stadler en Albacete. / TRANSPORTES

Entregas mensuales durante 2026

Tras la recepción de estas cinco primeras unidades, Renfe seguirá recibiendo nuevos trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho T200 a lo largo de 2026. La entrega continuará de forma progresiva hasta completar los 79 trenes adquiridos.

La operación forma parte del plan de renovación de flota de Renfe, que contempla una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante en todo el territorio nacional. Durante la visita, Puente ha subrayado que la llegada de estos trenes de última generación y gran capacidad a la red de Cercanías "impactará directamente en la calidad de vida de los viajeros y demuestra nuestro compromiso con la mejora de la movilidad cotidiana".

Óscar Puente viaja desde Albacete a Aranjuez con las primeras cinco unidades de Stadler para Cercanías Madrid. / TRANSPORTES

Los cinco primeros trenes que se pondrán en servicio son tres T100, de 100 metros, y dos T200, de 200 metros. Estas unidades circularán en todas las líneas del núcleo de Cercanías Madrid, excepto la C9.

Cercanías Madrid transporta a diario a más de 730.000 viajeros y concentra el 55% de los desplazamientos de servicio público en España, según los datos trasladados durante la visita ministerial.

Trenes de mayor capacidad y configurables

Los nuevos trenes de Stadler combinan coches de uno y dos pisos y han sido diseñados para adaptarse a cambios en la demanda. Los T100 podrán evolucionar a T120, de cinco coches, y contarán con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos.

Por su parte, los T200 podrán transformarse en T240, de 10 coches, o reducirse a 160 metros. En composición única, serán los trenes más grandes de la flota de Renfe, con posibilidad de disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Uno de los pisos de los nuevos trenes Stadler de Cercanías Madrid. / TRANSPORTES

Más accesibilidad, espacio para bicicletas y mejoras de confort

Las nuevas unidades incorporan avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida, puertas a nivel en los coches de piso simple y zonas multifuncionales para bicicletas y carritos infantiles.

En concreto, los T100 podrán transportar hasta seis bicicletas y los T200 hasta 18. Además, seis de las diez puertas del T100 y 12 de las 20 del T200 estarán a nivel de andén y sin escalones, una característica con la que Renfe prevé reducir los tiempos de subida y bajada de pasajeros.

Los convoyes también dispondrán de tomas USB y enchufes en los asientos, sistema de información al pasajero, videovigilancia CCTV de cobertura total, iluminación LED y sistemas de calefacción, aire acondicionado y aislamiento térmico.

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Los nuevos trenes, de ancho ibérico, contarán con sistemas de información al viajero y podrán alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora.