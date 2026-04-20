Los Laureus encumbran al tenis... y a Lamine Yamal por sorpresa: Alcaraz y Sabalenka brillan en un Madrid asentado como el Hollywood del deporte

A todo se puede acostumbrar uno, pero siempre resulta más sencillo si la rutina viene aparejada de lujo y ostentosidad. Eso es algo que parece tener claro Madrid, que por tercer año consecutivo recibió en el Palacio de Cibeles a los mejores atletas del mundo en lo que podríamos denominar, tirando por lo alto por lo alto eso sí, los Oscar del deporte. Como pocas veces se les puede ver, ataviados de traje, en el caso de ellos, y de vestido, ellas, una constelación de estrellas se dio cita en la capital de España en una gala que, a la vista de los premiados, acabó convertida en la gran noche del tenis

Ya apuntaba maneras la noche para el deporte de la raqueta cuando apareció Novak Djokovic, eterno candidato a estos premios, en una novedosa función como presentador. Y se confirmó cuando, para arrancar la gala, Carlos Alcaraz fue coronado con el premio gordo: el trofeo a mejor deportista individual del año 2025. Casi nada.

"Este premio es el reconocimiento a una temporada inolvidable, marcada por la victoria en dos Grand Slams y el orgullo de finalizar el año como número uno del mundo. Detrás de estos trofeos hay horas de trabajo incansable y superación de momentos difíciles; por eso, recibir este galardón tiene un significado tan profundo y emotivo para mí", reconoció Alcaraz. "La persona que eres cada día es lo que queda en la memoria. Por eso, quiero agradecer todo a mi familia", concluyó el murciano, que abrió la particular fiesta del tenis.

Premio sorpresa para Lamine

Y es que le siguió, para el particular doblete de lo que vendrían los grandes trofeos, su compañera del circuito Aryna Sabalenka en la categoría femenina. Ambos los número uno en lo suyo, como todos los que se citaban en la capital de España, que acudía a estos Laureus 2024 con varias nominaciones, sobre el papel, y acabó cosechando solo uno de ellos.

Además de Alcaraz, Marc Márquez competía también en la categoría de mejor deportista masculino, Aitana Bonmatí lo hizo en la femenina y Kílian Jornet en la de deportista de acción. Todos ellos se fueron de vacío, al contrario que Lamine Yamal, que apareció en Madrid por sorpresa cuando en principio no estaba ni nominado, sabedor de que tocaba llevarse premio. Uno nuevo, de hecho, y nunca visto hasta la fecha.

El futbolista del Barça recibió de manos de Cafú el galardón a mejor deportista joven del año, coronando su espectacular irrupción en el deporte mundial con un nuevo reconocimiento que pareció hecho especificamente para él.

Norris, Mcllroy., PSG...

"Estoy muy contento de ser el primero en recibir este premio. Es un orgullo y quería dar las gracias a la Academia, a todas las leyendas que habéis votado por mi, a mis dos hermanos, a Jorge (Mendes) que me ha acompañado siempre y a mi equipo de trabajo, a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a todos mis compañeros y al staff... Estoy muy contento, espero que esto sirva para poder seguir así, me queda mucho camino. Ojalá poder tener el camino de todos los que estáis aquí y felicitar a Carlos por su premio", dijo Lamine, que precedió a otro joven, talentoso y con tirón entre el público joven como Lando Norris.

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El vigente campeón del mundo de la Fórmula 1 se llevó el premio al deportista revelación del año en una gala donde hubo tiempo para nuevas caras, pero también para las de viejos conocidos como Rory Mcllroy; ganador del premio al regreso del año por su victoria, revalidada además la semana pasada, en el Masters de Augusta de golf de 2025. O un Tony Kroos que recibió el galardón a la inspiración. O como el PSG de Luis Enrique, que coronó su gran año con el Laureus al mejor equipo.