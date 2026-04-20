'El Periódico de España' organiza un encuentro para tomar el pulso a la innovación en la sanidad madrileña

La innovación se ha consolidado como un elemento esencial para fortalecer el sistema sanitario y dar respuesta a los grandes desafíos que plantea la atención a la salud en el siglo XXI. A día de hoy, en un entorno marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la necesidad de una mayor eficiencia en la gestión de recursos y la aceleración de los avances científicos y tecnológicos, innovar ya no es una opción, sino una necesidad.

La transformación hacia un modelo asistencial más resolutivo, accesible y sostenible, capaz de mejorar la prevención, agilizar los diagnósticos, personalizar los tratamientos y ofrecer una atención de mayor calidad, es crucial para seguir incorporando nuevas herramientas y capacidades que sitúen al paciente en el centro del sistema, favorezcan la coordinación entre niveles asistenciales y preparen a la sanidad para afrontar con mayores garantías los retos del presente y del futuro.

Bajo el título Construyendo la Salud del Futuro: Fortalezas, Retos y Oportunidades de Innovación en la Sanidad Madrileña, El Periódico de España junto a Prensa Ibérica organizan este jueves 23 de abril, a las 9.00 horas, en el Espacio Bertelsmann de Madrid, un encuentro que reunirá a expertos de ámbito sanitario, científico y tecnológico para analizar las oportunidades del sector en la Comunidad de Madrid.

Los interesados en acudir de manera presencial al evento, pueden inscribirse en este enlace.

El encuentro comenzará con las palabras de bienvenida de Armando Huerta, director de El Periódico de España.

A continuación tendrá lugar la mesa de expertos ‘Innovación y transformación digital en la sanidad madrileña: del dato a la atención personalizada, en la que participarán Diego Velasco, director de Innovación del Instituto Ramón y Caja de Investigación Sanitaria; Eduardo Díaz, jefe de Área del Emprendedor, Fundación Madri+d, y José Manuel Fernández Gutiérrez, director del departamento de Estrategia y Operaciones de BMS.

Seguidamente, Jesús García-Foncillas, director del instituto Oncológico del Hospital Universitario Jimenez Díaz y presidente de la Fundación ECO, estará presente en el diálogo ‘Proteger la innovación que dará paso al futuro de la oncología’.

En el espacio ‘Tecnología y salud: hacia un sistema más eficiente y humano’, tomará la palabra Pedro J. Moreno, socio de Auren Tech.

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El broche al evento lo pondrá Carmen González Paz, directora general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.