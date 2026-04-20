Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DivorciosFanny GonmarElísabet BenaventNostalgia ochenteraMorante de la PueblaLos GabrielesApagón en VallecasCampos de lavanda
instagramlinkedin

EVENTO

'El Periódico de España' organiza un encuentro para tomar el pulso a la innovación en la sanidad madrileña

El evento reúne en Madrid a expertos y autoridades para abordar los principales retos y oportunidades que afronta la salud presente y futura

'Construyendo la salud del futuro: fortalezas, retos y oportunidades de innovación en la Sanidad Madrileña'

'Construyendo la salud del futuro: fortalezas, retos y oportunidades de innovación en la Sanidad Madrileña' / Pexels

Cristina Andrade

Madrid

La innovación se ha consolidado como un elemento esencial para fortalecer el sistema sanitario y dar respuesta a los grandes desafíos que plantea la atención a la salud en el siglo XXI. A día de hoy, en un entorno marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la necesidad de una mayor eficiencia en la gestión de recursos y la aceleración de los avances científicos y tecnológicos, innovar ya no es una opción, sino una necesidad. 

La transformación hacia un modelo asistencial más resolutivo, accesible y sostenible, capaz de mejorar la prevención, agilizar los diagnósticos, personalizar los tratamientos y ofrecer una atención de mayor calidad, es crucial para seguir incorporando nuevas herramientas y capacidades que sitúen al paciente en el centro del sistema, favorezcan la coordinación entre niveles asistenciales y preparen a la sanidad para afrontar con mayores garantías los retos del presente y del futuro.

Bajo el título Construyendo la Salud del Futuro: Fortalezas, Retos y Oportunidades de Innovación en la Sanidad Madrileña, El Periódico de España junto a Prensa Ibérica organizan este jueves 23 de abril, a las 9.00 horas, en el Espacio Bertelsmann de Madrid, un encuentro que reunirá a expertos de ámbito sanitario, científico y tecnológico para analizar las oportunidades del sector en la Comunidad de Madrid.

Los interesados en acudir de manera presencial al evento, pueden inscribirse en este enlace.

El encuentro comenzará con las palabras de bienvenida de Armando Huerta, director de El Periódico de España.

A continuación tendrá lugar la mesa de expertos ‘Innovación y transformación digital en la sanidad madrileña: del dato a la atención personalizada, en la que participarán Diego Velasco, director de Innovación del Instituto Ramón y Caja de Investigación Sanitaria; Eduardo Díaz, jefe de Área del Emprendedor, Fundación Madri+d, y José Manuel Fernández Gutiérrez, director del departamento de Estrategia y Operaciones de BMS.

Seguidamente, Jesús García-Foncillas, director del instituto Oncológico del Hospital Universitario Jimenez Díaz y presidente de la Fundación ECO, estará presente en el diálogo ‘Proteger la innovación que dará paso al futuro de la oncología’.

En el espacio ‘Tecnología y salud: hacia un sistema más eficiente y humano’, tomará la palabra Pedro J. Moreno, socio de Auren Tech.

Noticias relacionadas

El broche al evento lo pondrá Carmen González Paz, directora general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así avanza desde dentro 'la bestia de Comillas' hacia Madrid Río: ya ha perforado 180 metros de túnel de 5.593
  2. Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería
  3. Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
  4. La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto
  5. Cortes de tráfico este domingo en Madrid por la carrera contra el cáncer: calles afectadas y líneas de EMT con desvíos
  6. Parece Chile, pero está a una hora de Madrid: esta es la ruta de senderismo entre paisajes rojizos que se conoce como el 'Marte' madrileño
  7. Ayuso solicita medidas cautelares para paralizar la regularización de migrantes: 'El mensaje no puede ser que España es una barra libre
  8. El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués

De un ‘hola’ en el ascensor a celebrar el gol juntos: Heineken® impulsa nuevas conexiones entre fans

De un ‘hola’ en el ascensor a celebrar el gol juntos: Heineken® impulsa nuevas conexiones entre fans

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: "La violencia que estamos viviendo nos descorazona a todos y nos pone al borde de un precipicio"

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: "La violencia que estamos viviendo nos descorazona a todos y nos pone al borde de un precipicio"

La Guardia Civil despliega en Toledo la Operación Ceres 2.0: más presencia policial y mejor investigación en la provincia

La Guardia Civil despliega en Toledo la Operación Ceres 2.0: más presencia policial y mejor investigación en la provincia

Carlos Baute se une a los cánticos de “¡Fuera la mona!” contra Delcy Rodríguez durante un acto de Corina Machado en Madrid

Carlos Baute se une a los cánticos de “¡Fuera la mona!” contra Delcy Rodríguez durante un acto de Corina Machado en Madrid

Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: "Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades"

Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: "Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades"

'El Periódico de España' organiza un encuentro para tomar el pulso a la innovación en la sanidad madrileña

'El Periódico de España' organiza un encuentro para tomar el pulso a la innovación en la sanidad madrileña

Madrid se come por barrios: 15 direcciones para descubrir la cocina de la capital más allá del centro

Madrid se come por barrios: 15 direcciones para descubrir la cocina de la capital más allá del centro

El Gobierno de Ayuso defiende que "no hay absolutamente nada" contra el alcalde de Móstoles: "Está haciendo un gran trabajo"

El Gobierno de Ayuso defiende que "no hay absolutamente nada" contra el alcalde de Móstoles: "Está haciendo un gran trabajo"