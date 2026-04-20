El nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares llama a "cuidar la universidad pública" y Ayuso le traslada su "máxima colaboración"

Continúan proyectando sintonía la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas madrileñas tras el acuerdo de financiación alcanzado el pasado mes de marzo. Hoy, un día después de la manifestación de estudiantes y docentes de todas las etapas educativas contra el Gobierno regional, han vuelto a coincidir rectores y presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el solemne acto de toma de posesión como nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares de Carmelo García Pérez. Una ceremonia en la que el nuevo máximo responsable de la universidad alcalaína ha llamado a "cuidar la universidad pública" como ascensor social y "promesa de movilidad y de justicia social" y en el que la presidenta madrileña ha contestado brindando "apoyo y máxima colaboración".

"Tenemos por delante muchísimos planes nuevos que vamos a poner en marcha, y por eso miramos a la universidad con ilusión y con pasión, porque la universidad pública de Madrid lo requiere", ha asegurado Ayuso en presencia, no solo de García, sino de todos los integrantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA).

Licenciado en Economía por la propia Universidad de Alcalá de Henares (UAH), García es catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Vicerrector para el campus de Guadalajara de esta universidad, se impuso en las elecciones a rector del pasado marzo con más del 57% de los votos y sin que fuera necesaria una segunda vuelta. Sustituirá a José Vicente Saz tras ocho años de mandato.

Pero antes, décadas antes, nació y creció en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara y se empezó a estudiar en una escuela rural. "Si hoy estoy aquí", ha señalado en su discurso, "es gracias a un sistema educativo público que me permitió avanzar paso a paso, siempre con becas y siempre con la convicción de que el estudio podría abrir puertas". La economía del bienestar, el análisis de la desigualdad y la pobreza y las situaciones de mayor vulnerabilidad social han constituido sus temas de investigación una vez accedió a la docencia.

Ahora asume el cargo, con la convicción, ha dicho, de que no es "un honor ligero" y con tres sentimientos. "Emoción, porque esta universidad forma parte de mi vida desde hace más de tres décadas; respeto por la historia de una institución que nació hace más de 500 años, y responsabilidad, porque dirigir una universidad pública no es solo administrar una institución, sino cuidar de un patrimonio colectivo que pertenece a toda la sociedad". A ello ha añadido el propósito de gobernar la institución "desde la cercanía y el diálogo".

Infraestructuras "en estado precario"

De manera más concreta se ha referido a los retos que asume la UAH. Entre ellos ha señalado la reordenación, construcción de viviendas y "el arreglo de infraestructuras docentes y de investigación en estado precario, que requieren intervenciones urgentes" en el campus científico-tecnológico, pero también en el campus histórico. Además, se plantea la culminación del desarrollo del campus de la UAH en la ciudad de Guadalajara y la consolidación del de Torrejón de Ardo, donde desde este curso se vienen impartiendo los grados de Enfermería y de Fisioterapia.

En ese contexto ha señalado que el debate sobre la financiación universitaria adquiere importancia "fundamental". "Las universidades no son un gasto prescindible, son una inversión estratégica. Invertir en universidad significa invertir en innovación, en progreso económico, en cultura y también en cohesión social", ha insistido García, quien ha garantizado que trabajará con "lealtad".

Asimismo, ha recordado el carácter de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco de esta universidad, reconocimiento solo concedido a cinco en el mundo y que además de "un orgullo", supone también "sobrellevar un elevado coste económico para utilizar y mantener un conjunto de edificios históricos que no solo están al servicio de la comunidad universitaria, sino que son motor de generación de riqueza para la ciudad de Alcalá, para la Comunidad de Madrid y para España".

Madrid, región universitaria

La presidenta madrileña, por su parte, se ha hecho eco también de este legado y ha insistido en el peso histórico y actual del papel de la UAH con otras universidades hispanoamericanas. Además, ha insistido en valorar el acuerdo de financiación plurianual alcanzado con las universidades públicas, por el que para la de Alcalá de Henares, ha indicado, se van a destinar más de 763 millones de euros, un incremento, ha dicho, del 38%.

Además, ha profundizado Ayuso en el impulso a un proyecto ya apuntado hace unas semanas en la Asamblea regional bajo el nombre de Madrid, región universitaria con el fin, ha señalado, de que la Comunidad de Madrid sea "casa internacional de la educación superior, la investigación y la innovación, especialmente en la lengua de Cervantes, el español, que hoy une a una comunidad de más de 600 millones de personas por todo el planeta".

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Para ello, ha explicado, se avanzará en el uso de la inteligencia artificial, se pondrá en marcha un plan de residencias y de viviendas para estudiantes, una suerte de Plan Vive universitario, y se potenciará la apertura de los campus universitarios todo el año, especialmente en verano, "llenando de vida nuestras instalaciones mientras se estudia y se disfruta la oferta cultural y deportiva de Madrid, que hoy es de las más potentes del mundo".