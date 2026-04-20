El mapa que rescata el Madrid más elegante: tiendas, escaparates y modistas que vistieron a varias generaciones

El mapa El Madrid de la moda no está pensado sólo para llegar a un sitio. Quiere explicar qué clase de ciudad fue Madrid cuando se miró al espejo de los escaparates, de la aguja y del patronaje. El proyecto, amadrinado por Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, rescata una geografía sentimental y comercial que durante décadas vistió a los aristócratas y las clases medias, pero también a una juventud que aprendió a reconocerse en una marca, un perfume o una tienda. El Ayuntamiento ha anunciado una tirada de 60.000 ejemplares, además de su distribución digital y en espacios culturales y turísticos de la ciudad.

La ruta no arranca en el lujo, sino en el oficio. La hace en Pontejos, ese corazón persistente donde Madrid sigue comprando botones, cintas, pasamanería y pequeñas urgencias de costura. Desde ahí, el mapa enlaza con la sastrería de Alberto Ranz, la joyería Mellerio y una idea muy concreta de elegancia madrileña: la que se construyó entre el trabajo artesanal y el favor de la corte. En en mapa, Lorenzo Caprile y Lydia García subrayan que el objetivo es volver a nombrar a firmas hoy casi borradas del recuerdo común, nombres que en su día fueron celebrados y que ahora sobreviven apenas en la memoria de la ciudad.

Don Algodón, Loewe y Tebas, en el Madrid de la moda. / CEDIDA

Después llega la Gran Vía, que en este relato funciona como una columna vertebral del siglo XX. Allí aparecen los Almacenes Madrid-París, inaugurados en 1924 por Alfonso XIII y Victoria Eugenia; EISA, la segunda casa española de Balenciaga, abierta entre 1933 y 1968 y frecuentada por clientas de altura, incluidas estrellas como Ava Gardner; y Loewe, emblema de la marroquinería española y firma que lanzó en 1975 el bolso Amazona, convertido en icono global. El mapa no cuenta sólo direcciones: cuenta una transformación, la de una capital que pasó del comercio distinguido a la modernidad internacional sin perder del todo sus acentos propios.

Desfile de Juan Vidal en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. / EDUARDO PARRA

La segunda mitad del itinerario se desplaza hacia otro Madrid: el de la alta costura, la modernización y el brillo social. Ahí están Flora Villarreal, pionera en adaptar diseños de Christian Dior mediante licencias y autora del vestido de boda de la duquesa de Alba; Tebas, el primer concept store madrileño antes incluso de que existiera la palabra; Elio Berhanyer, que llevó a la moda española hacia una estética arquitectónica y futurista; y Leonardo, peluquero de la alta sociedad entre los sesenta y los ochenta. Más al norte asoma Dafnis, santuario de la beautiful people y creadora del premio Aguja de Oro, mientras Don Algodón devuelve al recorrido el color, la comodidad y aquella mezcla de inocencia y distinción que marcó a toda una generación.

Museos y pasarelas

El mapa también entiende que la moda no sólo se cose: también se exhibe, se premia y se convierte en símbolo de época. Por eso incluye a Manuel Piña, figura central del Madrid de los 80 y creador de una feminidad poderosa y reconocible, y reserva sus dos últimas paradas para dos instituciones del relato: la Pasarela Cibeles, cuyo primer desfile se celebró en 1985 bajo una carpa de circo en la plaza de Colón y con mal tiempo, y el Museo del Traje, abierto al público en 2004 como primer museo nacional dedicado a la moda, el traje y la indumentaria.

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En el fondo, El Madrid de la moda acierta porque no se limita a ser una guía nostálgica. Propone leer la ciudad de otro modo: como un archivo textil donde conviven la costurera y la celebrity, el gran almacén popular y la casa de alta costura. Madrid ya tenía monumentos, plazas y museos, le faltaba quizá reconocerse también en sus probadores, en sus etiquetas y en sus escaparates. Este cartel viene a recordarlo con una idea tan sencilla como fértil: que una ciudad también se cuenta por la manera en que se ha vestido.