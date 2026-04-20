RECORRIDO CULTURAL
El mapa que rescata el Madrid más elegante: tiendas, escaparates y modistas que vistieron a varias generaciones
Pontejos, Don Algodón, Mellerio, Loewe... El proyecto 'El Madrid de la moda' rescata la geografía comercial y sentimental que definió la elegancia madrileña, incluyendo sastrerías, joyerías y boutiques
El mapa El Madrid de la moda no está pensado sólo para llegar a un sitio. Quiere explicar qué clase de ciudad fue Madrid cuando se miró al espejo de los escaparates, de la aguja y del patronaje. El proyecto, amadrinado por Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, rescata una geografía sentimental y comercial que durante décadas vistió a los aristócratas y las clases medias, pero también a una juventud que aprendió a reconocerse en una marca, un perfume o una tienda. El Ayuntamiento ha anunciado una tirada de 60.000 ejemplares, además de su distribución digital y en espacios culturales y turísticos de la ciudad.
La ruta no arranca en el lujo, sino en el oficio. La hace en Pontejos, ese corazón persistente donde Madrid sigue comprando botones, cintas, pasamanería y pequeñas urgencias de costura. Desde ahí, el mapa enlaza con la sastrería de Alberto Ranz, la joyería Mellerio y una idea muy concreta de elegancia madrileña: la que se construyó entre el trabajo artesanal y el favor de la corte. En en mapa, Lorenzo Caprile y Lydia García subrayan que el objetivo es volver a nombrar a firmas hoy casi borradas del recuerdo común, nombres que en su día fueron celebrados y que ahora sobreviven apenas en la memoria de la ciudad.
Después llega la Gran Vía, que en este relato funciona como una columna vertebral del siglo XX. Allí aparecen los Almacenes Madrid-París, inaugurados en 1924 por Alfonso XIII y Victoria Eugenia; EISA, la segunda casa española de Balenciaga, abierta entre 1933 y 1968 y frecuentada por clientas de altura, incluidas estrellas como Ava Gardner; y Loewe, emblema de la marroquinería española y firma que lanzó en 1975 el bolso Amazona, convertido en icono global. El mapa no cuenta sólo direcciones: cuenta una transformación, la de una capital que pasó del comercio distinguido a la modernidad internacional sin perder del todo sus acentos propios.
La segunda mitad del itinerario se desplaza hacia otro Madrid: el de la alta costura, la modernización y el brillo social. Ahí están Flora Villarreal, pionera en adaptar diseños de Christian Dior mediante licencias y autora del vestido de boda de la duquesa de Alba; Tebas, el primer concept store madrileño antes incluso de que existiera la palabra; Elio Berhanyer, que llevó a la moda española hacia una estética arquitectónica y futurista; y Leonardo, peluquero de la alta sociedad entre los sesenta y los ochenta. Más al norte asoma Dafnis, santuario de la beautiful people y creadora del premio Aguja de Oro, mientras Don Algodón devuelve al recorrido el color, la comodidad y aquella mezcla de inocencia y distinción que marcó a toda una generación.
Museos y pasarelas
El mapa también entiende que la moda no sólo se cose: también se exhibe, se premia y se convierte en símbolo de época. Por eso incluye a Manuel Piña, figura central del Madrid de los 80 y creador de una feminidad poderosa y reconocible, y reserva sus dos últimas paradas para dos instituciones del relato: la Pasarela Cibeles, cuyo primer desfile se celebró en 1985 bajo una carpa de circo en la plaza de Colón y con mal tiempo, y el Museo del Traje, abierto al público en 2004 como primer museo nacional dedicado a la moda, el traje y la indumentaria.
En el fondo, El Madrid de la moda acierta porque no se limita a ser una guía nostálgica. Propone leer la ciudad de otro modo: como un archivo textil donde conviven la costurera y la celebrity, el gran almacén popular y la casa de alta costura. Madrid ya tenía monumentos, plazas y museos, le faltaba quizá reconocerse también en sus probadores, en sus etiquetas y en sus escaparates. Este cartel viene a recordarlo con una idea tan sencilla como fértil: que una ciudad también se cuenta por la manera en que se ha vestido.
- Así avanza desde dentro 'la bestia de Comillas' hacia Madrid Río: ya ha perforado 180 metros de túnel de 5.593
- Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería
- La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Cortes de tráfico este domingo en Madrid por la carrera contra el cáncer: calles afectadas y líneas de EMT con desvíos
- Parece Chile, pero está a una hora de Madrid: esta es la ruta de senderismo entre paisajes rojizos que se conoce como el 'Marte' madrileño
- Ayuso solicita medidas cautelares para paralizar la regularización de migrantes: 'El mensaje no puede ser que España es una barra libre
- El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués