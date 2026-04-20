Madrid lidera la entrada de pasajeros internacionales aéreos en marzo, con el 25,4% del total en España

La Comunidad de Madrid concentró en marzo el 24,5% de las llegada de pasajeros internacionales a España por vía aérea, con 2.180.437 visitantes, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de Turespaña difundidos este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

De ellas, 1.668.497 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 3,7% con respecto al año anterior, y la región se situó nuevamente como principal destino concentrando el 48,7% de las llegadas por esta vía a nivel nacional. Por su lado, las 511.940 llegadas restantes fueron en compañías de bajo coste, el 9,9% del total y un avance interanual del 4,1%.

En el tercer mes del año, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97,5% del total de llegadas, registrando todas aumentos. Canarias fue la que apuntó la menor subida, del 1,5%.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros, por delante de Cataluña y Canarias, con el 20,3% y 18,7%, respectivamente. El flujo de llegadas en compañías tradicionales fue liderado por la Comunidad de Madrid, también por delante de Cataluña con una cuota del 24,4% y un incremento del 10,3%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2,1 millones de pasajeros (entre tradicionales y bajo coste), un 3,8% más. Según Turespaña el aeropuerto que mayor crecimiento interanual experimenta es el de Sevilla, con un 15,9%.

Mostradores de facturación en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

8,6 millones de pasajeros a nivel nacional

A nivel nacional, España recibió el pasado mes de marzo un total de 8,6 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior.

El 85,7% del flujo total de pasajeros provino de Europa, registrando un ascenso del 7,3%. Desde América llegó el 9,5%, con un incremento del 7,6%. Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un notable retroceso de -36,3%.

El 60% de ellos eligieron compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del +9,7%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 40% restante, experimentaron una subida inferior del +2,4%.

Entre enero y marzo, España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone 1,2 millones de llegadas adicionales.

En marzo, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Francia. Destacó la subida interanual de Polonia e Irlanda y la positiva tendencia Estados Unidos.

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En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales, China, Corea del Sur y Brasil. Asimismo, destaca la disminución de llegadas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel arrastrados por el por el conflicto bélico en Oriente Medio.