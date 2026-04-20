Madrid se come por barrios: 15 direcciones para descubrir la cocina de la capital más allá del centro

Madrid no solo se visita: también se saborea. Y el propio consistorio quiere que ese viaje gastronómico empiece lejos de los itinerarios de siempre. Y desde este punto de salida ha presentado este lunes Todo Madrid para comérselo, un nuevo mapa con 15 direcciones destacadas repartidas por distintos distritos para reivindicar la cocina de barrio, ensanchar el foco más allá del centro y convertir la gastronomía en puerta de entrada a otra ciudad.

Mapa ilustrado 'Todo Madrid para comérselo'. / Ayuntamiento de Madrid

La iniciativa, impulsada por el Área Delegada de Turismo en colaboración con la Academia Madrileña de Gastronomía invita tanto a madrileños como visitantes a descubrir la ciudad a través de sus barrios y de su diversidad culinaria.

En este sentido, durante la presentación la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha subrayado que "este mapa es una invitación a madrileños y visitantes a descubrir los distritos de Madrid a través de la gastronomía", y ha destacado que "los distritos muestran lo mejor de la identidad culinaria madrileña, una cocina diversa, arraigada a la tradición y, al mismo tiempo, en constante innovación".

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, acompañada de la concejala de Arganzuela presentan el mapa 'Todo Madrid para comérselo'. / Ayuntamiento de Madrid

Madrid se come por barrios: de la taberna al omakase

El mapa traza una panorámica del momento que vive la gastronomía madrileña combinando tabernas, casas de comidas, restaurantes contemporáneos, propuestas internacionales y locales centrados en el producto.

Entre las paradas seleccionadas figuran espacios que reinterpretan el recetario castizo con una mirada actual, como Gozar Neotaberna Castiza, en Latina, o IN-PULSO, en Arganzuela. También aparecen casas de comidas que preservan una cocina de raíz, como Mayser, en Ciudad Lineal, y Conduma, en Hortaleza. La selección incorpora además restaurantes de cocina internacional, como Pollo y Carbón, en Fuencarral-El Pardo, y Sen Omakase, en Chamartín, junto a direcciones donde el producto ocupa el centro de la propuesta, como Sa Marinada, en Chamberí; Amor de Bellota, también en Chamartín, y LaCharcuterie, en Salamanca.

Recorrido por la identidad gastronómica de los barrios

La guía suma también proyectos personales y singulares como Barrera, en Chamberí, y la gastroteka Amets, en Centro, además de establecimientos que reflejan nuevas escenas gastronómicas de la capital, como La Capa, en Carabanchel. El recorrido se completa con direcciones como La Montaña, en Moncloa-Aravaca; Cocidos en Barro, en San Blas-Canillejas, y el Bar Manchego, en Usera.

Cada parada incluye una breve descripción, sus especialidades, datos prácticos y un código QR que permite ampliar la información con una ficha más completa. Además, la publicación está disponible en español e inglés y puede descargarse a través del portal oficial de turismo de Madrid, esMADRID, y en la web de la Academia Madrileña de Gastronomía.

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El Ayuntamiento ha avanzado además que esta iniciativa tendrá continuidad con nuevas entregas que formarán una colección de mapas gastronómicos. El proyecto arrancó el año pasado con la publicación del primer mapa ilustrado de vermuterías de Madrid.