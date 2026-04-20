CENTRO COMERCIAL
Una laguna artificial para surf, más de 70 tiendas y grandes espacios verdes: así será el nuevo centro comercial que llega a la capital
El complejo Nasas Madrid, que se ubicará en la Ciudad del Deporte, incluirá más de 70 tiendas y restaurantes, además de zonas para practicar pádel, golf y surf urbano, con una inversión de 300 millones de euros
Madrid sigue sumando opciones de ocio y entretenimiento dando luz verde a la construcción de nuevas infraestructuras comerciales. Esta vez, es el barrio madrileño de San Blas, lugar donde se encuentra el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, el que dará la bienvenida a un nuevo centro comercial de más de 40.000 metros cuadrados.
Se trata de Nasas Madrid, un complejo propiedad del club y de la empresa López Real Inversiones 2021, S.L. que se alzará en la parcela 5 de la Ciudad del Deporte, una de las tres parcelas cedidas al club por 75 años. Buscando convertirse en el punto de atracción para los más de 1.400.000 habitantes que conforman su área de influencia, el centro comercial tiene previsto ser inaugurado el próximo año 2027, coincidiendo con la celebración de la UEFA Champions League.
Cuatro plantas, una gran torre LED y zonas ajardinadas
Conectadas a través de rampas, pasarelas, escaleras mecánicas y zonas arboladas, Nasas Madrid contará con cuatro plantas entre las cuales se distribuirán más de 70 locales de moda, ocio y restauración, que ya cuentan con Zara, C&A, Mango o Nike como marcas confirmadas. En el centro una gran torre digital LED, coronará el complejo con una iluminación en tonos azules y magentas, y el logotipo.
El exterior, que contará con 1.500 plazas de aparcamiento, será uno de los puntos fuertes de este centro comercial. Además de grandes pérgolas de madera, mobiliario urbano y zonas amplias para descansar y comer, esta galería comercial ofrecerá zonas de paseo, jardines, espacios verdes y terrazas panorámicas en las que poder tomar un café o un refresco.
Más que un centro comercial al uso: pádel, golf y surf urbano
Nasas Madrid contará con diez salas de cine, un gimnasio a cargo de la empresa Fitness Park, una bolera y docenas de tiendas y restaurantes, como parte los servicios de ocio típicos de estas infraestructuras comerciales, sin embargo, la intención es que estas galerías trasciendan la definición de centro comercial al uso.
Así, Nasas Madrid se enmarca en el contexto de desarrollo de la Ciudad del Deporte, que se extenderá hacia cinco parcelas contiguas, con una inversión estimada de más de 300 millones de euros. Concretamente en la parcela 4, adyacente al centro comercial, destaca la construcción de un conjunto de instalaciones deportivas donde se podrán practicar deportes como pádel, golf, o incluso surf urbano gracias a la construcción de una laguna artificial, y varias pistas deportivas.
También en la parcela tres, destaca la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Atlético de Madrid, cuyas obras se prevén que finalicen a finales del año 2027, y que podrían contar hasta con seis campos diferentes.
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