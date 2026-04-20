Judith Piquet alerta del “colapso” de los servicios municipales en Madrid por la regularización migratoria y exige una solución al Gobierno

El primer día de para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno se está desarrollando con relativa normalidad en las oficinas de Correos. No tanto en las esferas institucionales madrileñas. La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha advertido este lunes del “colapso” que están sufriendo los servicios municipales de la región por culpa de este proceso regulatorio.

En una carta remitida esta mañana a la Delegación del Gobierno en Madrid, Piquet expresa su "preocupación por la situación límite a la que las políticas migratorias del Gobierno" están llevando a muchos Ayuntamientos de todo el país, incluyendo los madrileños a los que representa. Sin querer entrar a valorar la "oportunidad" de la medida, la regidora popular denuncia que el decreto ha sido "aprobado de forma totalmente unilateral y que no ha contado ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas".

Tampoco ha habido, señala Piquet, una comunicación previa suficiente por parte de la Delegación del Gobierno ni del Ministerio de Migraciones. El resultado es que los consistorios están teniendo que asumir una elevada carga administrativa bal tener que tramitar la documentación exigida a las personas que solicitan la regularización..

"En el texto aprobado no se contempla ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional para los ayuntamientos a pesar de la gran carga de trabajo que supone para nosotros hacerle el trabajo al Gobierno de España", reprocha.

Por ello, la presidenta de la FMM ha solicitado formalmente una reunión “urgente” con Francisco Martín para abordar la situación y buscar una salida que beneficie “no a los intereses políticos o partidistas de ningún gobierno, sino a los ayuntamientos y a los ciudadanos de toda la región”. No es la primera vez que reclama este encuentro, ya lo hizo también la semana pasada al considerar que ya se empezaban a notar los efectos de este proceso en los municipìos de la región.

Madrid capital quintuplica las peticiones de citas

Desde la capital, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado este lunes que el proceso de regularización extraordinaria ha provocado un incremento “exponencial” en las solicitudes. Según ha explicado, se ha pasado de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto, y a 5.500 al día siguiente.

En la misma línea que Piquet, el delegado ha criticado también que este “proceso de regularización se ha llevado a cabo sin contar con las demás administraciones públicas afectadas”, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha considerado que se trata de una decisión “precipitada” y, quizá, orientada a provocar el colapso.

Además, ha denunciado que los ayuntamientos recibieron el certificado de vulnerabilidad el mismo día en que ya comenzaban a acumularse las solicitudes. “Recibimos el certificado de vulnerabilidad ese mismo jueves, cuando ya se estaba produciendo esta acumulación de citas”, ha señalado, remarcando que dicho documento “no ha sido consensuado”.