POLÉMICA EN EL FÚTBOL
La izquierda madrileña resta importancia a los pitos al himno nacional en la Copa del Rey
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha evitado condenar los cánticos contra el himno nacional en la final de la Copa del Rey, centrándose en el homenaje de la Real Sociedad a Aitor Zabaleta
EFE
La portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha evitado pronunciarse este lunes sobre los cánticos contra el himno nacional durante la final de la Copa del Rey el sábado en Sevilla, una actitud a la que el PSOE ha restado importancia y que sí ha sido duramente criticada por el PP y Vox.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Bergerot no ha hecho mención a lo sucedido en pese a haber sido preguntada en dos ocasiones, cuestiones a las que ha respondido alabando la imagen desplegada en la grada de la Real Sociedad del fallecido Aitor Zabaleta, asesinado en los aledaños del estadio Vicente Calderón de Madrid en una reyerta por ultras atléticos.
"Lo que pudimos ver es a un club, la Real Sociedad, que decidió brindar esa victoria a ese hincha de su club que fue asesinado por los nazis hace ya varias décadas", ha señalado Bergerot, quien considera el homenaje "un acto de reparación". La portavoz de Más Madrid ha explicado que los clubes de fútbol tienen "un alcance muy importante en la ciudadanía" y ha reconocido la acción de los aficionados vascos como "un mensaje muy claro" de denuncia de la violencia.
Desde el PSOE, Mar Espinar ha confesado su disconformidad con los pitos al himno nacional, pero ha pedido no sobredimensionar lo sucedido. "Evidentemente no nos parece bien, pero el fútbol es fútbol, creo que hay que darle la dimensión que tiene", ha dicho.
Críticas de PP y Vox
Por su parte, Vox ha criticado el "silencio cómplice" del Gobierno. "Hicieron un debate cuando se gritó lo de musulmán el que no bote, pero hemos normalizado que se pite a nuestro himno", ha lamentado la portavoz, Isabel Pérez Moñino.
Desde el PP, Carlos Díaz-Pache ha tildado de "vergonzoso" el comportamiento de parte de la afición de la Real Sociedad y ha afeado a Más Madrid que no se haya pronunciado al respecto. "¿Qué clase de representante de los madrileños puede ser una política que balbucea y da todo tipo de contorsionismos para evitar condenar la pitada al símbolo de todos que es el himno?", ha preguntado.
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