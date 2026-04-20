MÓSTOLES
El Gobierno de Ayuso defiende que "no hay absolutamente nada" contra el alcalde de Móstoles: "Está haciendo un gran trabajo"
El consejero madrileño Miguel Ángel García Martín defiende a Manuel Bautista tras la admisión a trámite de una querella por presunto acoso sexual y laboral
Europa Press
El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este lunes que la izquierda quiera "crear un caso" contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha defendido que "no hay absolutamente nada" contra él.
Lo ha señalado así el también portavoz del Gobierno regional en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Postas, después de que la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, admitiera a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el regidor por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
"El alcalde de Móstoles está haciendo un gran trabajo con todo el equipo. La izquierda y la ultraizquierda están intentando sembrar la discordia y crear un caso donde no hay absolutamente nada", ha valorado el consejero.
Considera así que el tiempo "pondrá las cosas en su lugar" y, mientras tanto, ha reivindicado que los mostoleños pueden ver a un alcalde y un equipo de concejales que llevan "ya tres años trabajando precisamente para que Móstoles sea una ciudad donde haya mejores servicios públicos, mejores infraestructuras y tenga cada vez mejor calidad de vida".
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