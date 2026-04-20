El Gobierno de Ayuso defiende que "no hay absolutamente nada" contra el alcalde de Móstoles: "Está haciendo un gran trabajo"

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este lunes que la izquierda quiera "crear un caso" contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha defendido que "no hay absolutamente nada" contra él.

Lo ha señalado así el también portavoz del Gobierno regional en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Postas, después de que la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, admitiera a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el regidor por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

"El alcalde de Móstoles está haciendo un gran trabajo con todo el equipo. La izquierda y la ultraizquierda están intentando sembrar la discordia y crear un caso donde no hay absolutamente nada", ha valorado el consejero.

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Considera así que el tiempo "pondrá las cosas en su lugar" y, mientras tanto, ha reivindicado que los mostoleños pueden ver a un alcalde y un equipo de concejales que llevan "ya tres años trabajando precisamente para que Móstoles sea una ciudad donde haya mejores servicios públicos, mejores infraestructuras y tenga cada vez mejor calidad de vida".