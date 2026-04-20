'El gitano por amor', la primera ópera en español del desconocido Manuel García: "Es increíble que no se haya representado hasta ahora"

El argumento de La gitanilla, una de las 12 novelas breves de Miguel de Cervantes, sirve como inspiración a Manuel García para armar la ópera bufa en dos actos El gitano por amor, una comedia de enredos en la que tres parejas de enamorados luchan por demostrar que el amor no entiende de clases sociales ni de convenciones. Uno de los aspectos que hacen de El gitano por amor una obra singular es que se compuso completamente en castellano, anticipándose al movimiento de ópera nacional liderado por autores como Barbieri, Chapí o Bretón; una pieza que nace en México, precisamente, porque el teatro en el que actuaba la compañía de Manuel García no se llenaba "el público no entiende lo que cantan", argumentó el empresario.

Emilio Sagi vuelve a la casa de la que fue director artístico durante 10 años para dirigir la pieza de Manuel García, considerado el primer artista español internacional, cantante, compositor y empresario que difundió la música española por Europa en el siglo XIX. "Una joya musical y escénica que es increíble que no se haya representado hasta ahora", apunta Sagi, con una primera parte más popular con aire andaluz y una segunda parte más palaciega, detalla el director que compara su dificultad con El barbero de Sevilla o La Cenerentola.

El gitano por amor fue compuesta en 1829 y nunca fue representada hasta que la rescató la Ópera Estudio de Málaga en 2024; ahora el Teatro de la Zarzuela la programa del 22 al 25 de abril, continuando con su apuesta por la recuperación el patrimonio lírico español menos representado. La trama comienza en un campamento de gitanos a las afueras de Madrid en el Siglo de Oro, donde el noble Hernán se disfraza de gitano, por amor a la gitana Rosita, a partir de ahí se desencadenan una sarta de equívocos hasta que se resuelve el malentendido y se reconoce la verdadera identidad de la joven y todo termina en la casa del Marqués del Pino en el centro de la ciudad.

La partitura, con un color muy popular, está dirigida por Carlos Aragón e incluye tonadillas, fandangos, aires, muñeiras, polos y boleros y seguidillas. Una obra que califica como "un crisol de estilos, muy singular, que recuerda mucho a Rossini y a Mozart", dos de los autores habituales en el repertorio de Manuel García.

Amalgama de estilos

Aragón ha resaltado que es un "trabajo estilo", al tratarse de una ópera desconocida que oscila entre el clasicismo y el folclore español y "es difícil mantener la amalgama entre tantos estilos, que requiere un trabajo muy fino" por parte de los músicos y de los intérpretes. La pieza cuenta con dos repartos encabezados por Juan Antonio Sanabria y Juan de dios Mateos, Sabina Puértolas y Suzana Nadejde y María José Moreno y Rocío Faus, además de Javier Povedano, Begoña Gómez y José Ángel Florido, entre otros.

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El maestro Aragón ha recordado que García está considerado una figura clave del bel canto europeo, reconocido como uno de los mejores cantantes y educadores de la voz de su tiempo. "Fue el Pavarotti de su época, pero aquí conocemos su obra casi con 200 años de retraso", un grandísimo compositor, ha añadido Aragón, "un músico ilustrado" que salió de España justo antes de la llegada al trono el Fernando VII.