FP Dual 2026: La Nave abre sus puertas a miles de estudiantes en busca de empleo

La Red Dual organiza en Madrid una nueva edición de la Feria de Formación Profesional, un evento estratégico que se desarrollará en el espacio La Nave durante los días 25 y 26 de abril.

Esta cita se ha consolidado como el punto de encuentro esencial para el sector de la FP en España, logrando conectar de manera efectiva a estudiantes y centros educativos con las empresas líderes de la industria actual.

Impulso a la empleabilidad juvenil

El objetivo prioritario de este encuentro es estrechar el vínculo entre las aulas y el mercado laboral, facilitando una orientación vocacional real para los jóvenes que buscan potenciar su futuro profesional.

A lo largo de las dos jornadas, la programación pondrá el foco en competencias de alta demanda como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la robótica ferroviaria y la sanidad.

La presencia de más de 110 stands permitirá a los asistentes conocer de primera mano las oportunidades de carrera en entidades de prestigio internacional.

Entre los participantes destacan organizaciones de la talla de Indra, Airbus, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), RTVE, Adif y Westinghouse Electric Company.

Todas estas entidades están enfocadas en la captación de nuevo talento y en mostrar los perfiles profesionales que requiere el tejido productivo moderno para los próximos años.

Orientación y experiencias inmersivas

Uno de los grandes atractivos de este año es el Speed Dating Vocacional, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Madrid bajo el programa Somos FP Dual, diseñada para resolver dudas mediante el contacto directo con expertos.

Además, centros innovadores como Metrodora, The Core o Teide Hease ofrecerán experiencias inmersivas que van desde la investigación forense hasta la producción de espectáculos en directo.

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El evento cuenta también con el respaldo de patrocinadores destacados como Red Bull Basement, Plukon, Rodilla y The Style Outlets, cuya colaboración refuerza el valor de la formación profesional como una vía de éxito asegurado.