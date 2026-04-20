SUCESOS
Detenido un joven tras confesar a la Policía que había apuñalado a un menor en un centro comercial de Alcalá de Henares
El joven de 20 años se personó en Torrejón de Ardoz para reconocer que era uno de los tres varones que persiguieron y asestaron tres puñaladas a la víctima, de 15 años
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años que se había personado en la Comisaría de Torrejón de Ardoz para reconocer haber apuñalado en hasta tres ocasiones a un menor horas antes en un centro comercial de la ciudad de Alcalá de Henares.
Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas del domingo en el centro comercial situado en la calle Dulcinea, cuando tres varones persiguieron a la víctima hasta que finalmente le alcanzaron y le asestaron varios golpes y tres puñaladas con arma blanca.
La víctima, un menor de 15 años y nacionalidad peruana, según han informado fuentes cercanas al caso, tuvo que ser atendido por personal sanitario con heridas de arma blanca en el glúteo y en la espalda, y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Tras atacar a la víctima, los tres presuntos autores huyeron por calles aledañas al centro comercial. Sin embargo, horas después uno de los agresores se presentó ya de madrugada en la Comisaría de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz, donde reconoció los hechos.
Por estos motivos el joven, de 20 años y nacionalidad española, fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La Policía sigue inmersa en la investigación de los hechos, tal y como ha adelantado el diario 'ABC'.
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