TRÁFICO
Cortada la autovía A-3 en Cuenca sentido Madrid por la colisión de dos camiones
La colisión de dos camiones a la altura de Honrubia (Cuenca) ha obligado a cortar la autovía en sentido Madrid y a establecer un paso alternativo por la Guardia Civil
EFE
La autovía A-3 se encuentra cortada desde la mañana de este lunes en el kilómetro 170, en el término municipal de Honrubia (Cuenca) en sentido Madrid, debido a la colisión de dos camiones, en la que han resultado heridos sendos conductores.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 6:48 horas de este lunes, en el kilómetro 170 en sentido Madrid, cuando han colisionado dos camiones y, además, se han incendiado ambos vehículos. En estos momentos, bomberos de Motilla del Palancar (Cuenca) se encuentran actuando en el lugar para sofocar el incendio.
Además, la autovía está totalmente cortada en sentido Madrid, por lo que la Guardia Civil ha establecido un paso alternativo a la altura del kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de la autovía en Honrubia. Los dos conductores, cuyas edades se desconocen en estos momentos, han resultado heridos y se han desplazado al lugar una ambulancia de urgencias, médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte.
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