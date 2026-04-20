TIEMPO MADRID
Es oficial: la Aemet pronostica que las temperaturas suban todavía más este martes
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica un martes soleado en Madrid, con temperaturas de hasta 30 grados y un índice UV alto que exige protección solar
El tiempo primaveral se ha instalado en Madrid. Incluso se podría calificar de veraniego, ya que son varias las jornadas encadenadas en las que en la zona céntrica de la ciudad se registran temperaturas de casi 30 grados, además de días cada vez más largos. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con su pronóstico para este martes 21 de abril.
Posibles precipitaciones
En la capital este martes se espera una jornada marcada por tiempo soleado con nubes altas desde el inicio de la jornada hasta que caiga el sol a las 20:36 horas. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 7, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.
Y en la montaña es estado del cielo se espera con abundante nubosidad alta, aumentando a nuboso, por nubes medias y de evolución diurna con probable calima. No se descartan precipitaciones en forma de chubascos que podrían dejar depósitos de barro durante la tarde, ni tormentas que podrían acompañar a los chubascos en caso de producirse.
Continúan las temperaturas veraniegas
Si ha hecho calor estos días en la capital, las temperaturas aún van a experimentar un ligero ascenso. En la capital este martes se prevé que los termómetros oscilen entre los 30 grados de temperatura máxima y los 15 grados de temperatura mínima, de acuerdo con el organismo estatal.
En la zona de montaña se espera que las temperaturas no experimenten grandes cambios. Así se refleja en el pronóstico de Guadarrama, donde los grados variarán entre los 25 de máxima y los 12 de mínima y en Somosierra, donde los grados irán entre los 22 de máxima y los 8 de mínima. Se espera que las temperaturas se mantengan similares durante toda la semana, aunque con variaciones y lluvias en el horizonte.
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