Comprar casa en Madrid: así cambian las ayudas para la primera vivienda

Comprar una casa en Madrid será algo más accesible para quienes buscan su primera vivienda. La Comunidad de Madrid ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda con nuevos cambios en las ayudas, entre ellos la subida del precio máximo de los inmuebles que pueden acogerse al plan, que pasa de 390.000 a 425.000 euros.

Con esta medida, el Gobierno regional pretende ampliar las opciones para jóvenes y familias que quieren acceder a una vivienda en propiedad en un contexto marcado por la subida de precios y las dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca. El Ejecutivo madrileño defiende que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales obstáculos para muchos jóvenes y familias, sobre todo en un contexto de inflación, hipotecas elevadas y dificultad para ahorrar la entrada de un piso.

El programa Mi Primera Vivienda se apoya en acuerdos con nueve entidades financieras, lo que permite que los beneficiarios puedan acceder a una hipoteca de hasta el 100 % del valor de la vivienda. Para 2026, la Comunidad de Madrid prevé destinar 25 millones de euros a esta iniciativa.

Desde su puesta en marcha, la inversión total alcanza ya los 111 millones de euros. De esa cantidad, 18 millones se repartieron entre 2022 y 2023, mientras que en 2024, 2025 y 2026 la dotación anual asciende a 25 millones.

Ayudas y subvenciones en la compra de vivienda. / .

Según los datos facilitados por la administración regional, hasta el 28 de febrero de 2025 se habían concedido 4.601 hipotecas, de las cuales 4.181 ya habían sido formalizadas. En total, 6.974 personas se han beneficiado de este respaldo público para poder comprar su primera vivienda.

Nuevos beneficiarios

La medida está pensada especialmente para perfiles que pueden asumir una cuota hipotecaria mensual, pero que no cuentan con el ahorro suficiente para pagar la entrada inicial que suelen exigir las entidades bancarias.

Además, la vivienda adquirida deberá destinarse a residencia habitual durante al menos cinco años. La nueva regulación también amplía el abanico de beneficiarios e incluye ahora, sin límite de edad, a las familias con hijos menores a cargo.

Este colectivo se suma a otros ya contemplados en el programa, como las familias numerosas, las monoparentales o aquellas que hayan tenido o adoptado un hijo recientemente.

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Con este refuerzo, la Comunidad de Madrid pretende dar más margen a quienes buscan comprar casa en Madrid por primera vez y aliviar, al menos en parte, las dificultades de acceso a la vivienda en uno de los mercados más tensionados de España.