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AYUDAS

Confirmado por la Comunidad de Madrid: ayudas de hasta 5.000 euros para las empresas que contraten a personas jóvenes

Podrán recibir esta ayuda quienes formalicen contratos indefinidos a jornada completa, así como quienes opten por contratos formativos para la práctica profesional o por contratos de formación en alternancia

Además del importe inicial, el programa contempla incrementos extra que permiten elevar la cantidad final que percibe la empresa o el autónomo

Además del importe inicial, el programa contempla incrementos extra que permiten elevar la cantidad final que percibe la empresa o el autónomo / XUNTA - Archivo

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Buenas noticias para los madrileños. Empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid pueden volver a acceder este año a ayudas de hasta 5.500 euros por contratar jóvenes menores de 30 años. Esta medida forma parte de la política autonómica de impulso al empleo y busca facilitar la entrada de menores de 30 años en el mercado laboral, al tiempo que reduce el coste inicial que asumen los negocios cuando incorporan nuevos trabajadores.

Hasta 5.500 euros por contratar a jóvenes en Madrid

La cuantía general prevista por la Comunidad de Madrid es de 5.500 euros por contrato, una cifra que se aplicará en varios supuestos de incorporación laboral. Podrán recibir esta ayuda quienes formalicen contratos indefinidos a jornada completa, así como quienes opten por contratos formativos para la práctica profesional o por contratos de formación en alternancia.

A partir de esa base, la subvención puede elevarse si se dan determinadas circunstancias personales o familiares del trabajador contratado, o si el empleador cumple algunos requisitos concretos.

La Comunidad de Madrid abre una nueva convocatoria de ayudas para startups de investigación científica y tecnológica.

La Comunidad de Madrid abre una nueva convocatoria de ayudas para empresas que contraten a jóvenes / Comunidad de Madrid

Los complementos que aumentan la ayuda

Además del importe inicial, el programa contempla incrementos extra que permiten elevar la cantidad final que percibe la empresa o el autónomo. Se añaden 500 euros más cuando la persona contratada es una mujer y se suman otros 500 euros si el joven tiene hijos o familiares dependientes a su cargo.

En determinadas situaciones familiares, el refuerzo económico puede ser aún mayor. La ayuda incorpora hasta 1.000 euros adicionales en casos de familias numerosas o monoparentales. A ello se suman 2.000 euros extra para autónomos que realicen la contratación de su primer empleado.

¿Quién puede pedir esta ayuda?

El acceso a estas subvenciones no está abierto a cualquier solicitante. La convocatoria está dirigida a autónomos, empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid.

En todos los casos, la contratación debe recaer sobre jóvenes que figuren como demandantes de empleo y que además estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los requisitos clave del programa.

Requisitos para cobrar la subvención

Para acceder a la ayuda, la persona incorporada deberá ser menor de 30 años y estar inscrita como demandante de empleo antes de firmar el contrato. También será necesario que la relación laboral se formalice de acuerdo con la normativa vigente.

Otro de los puntos que fija la convocatoria afecta a la jornada. El contrato deberá ser a tiempo completo o, en su defecto, alcanzar al menos el 75% de la jornada ordinaria.

Además, las entidades solicitantes tendrán que acreditar que están al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, una condición habitual en este tipo de subvenciones públicas.

La obtención del documento no depende de la Agencia Tributaria, sino de los pagadores

Las entidades solicitantes tendrán que acreditar que están al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social / REDES

Así puedes solicitar y tramitar la ayuda

La tramitación debe realizarse a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Junto a la solicitud será necesario presentar la documentación laboral correspondiente, entre ella el contrato firmado, los datos del trabajador y, cuando proceda, el plan formativo asociado.

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El plazo para pedir estas ayudas permanece abierto de forma continuada mientras exista crédito disponible, por lo que, de momento, la convocatoria no tiene una fecha de cierre ya fijada.

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