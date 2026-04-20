Madrid activa nuevas ayudas Cambia 360: hasta 4.000 euros para coches menos contaminantes y subvenciones para calderas y puntos de recarga

Madrid vuelve a abrir la ventanilla de las ayudas Cambia 360, uno de los programas municipales en la estrategia contra la contaminación urbana. Desde este lunes, particulares y profesionales pueden tramitar nuevas subvenciones vinculadas a la compra de vehículos de bajas emisiones, la sustitución de sistemas de climatización obsoletos y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La convocatoria de este año moviliza 23,3 millones de euros y mantiene siete líneas de apoyo económico. Parte de esas ayudas ya estaban en marcha desde mediados de abril, con medidas centradas en la distribución urbana de mercancías y en opciones de micromovilidad. Ahora se incorporan los programas más demandados por los ciudadanos.

La convocatoria de este año moviliza 23,3 millones de euros y mantiene siete líneas de apoyo económico / Unsplash

Desaparecen las subvenciones para automóviles con distintivo ambiental C

La línea con mayor dotación presupuestaria vuelve a ser la destinada a la renovación del parque móvil privado. El Ayuntamiento reserva hasta 14 millones de euros para este apartado, aunque introduce una novedad relevante: desaparecen las subvenciones para automóviles con distintivo ambiental C.

A partir de esta convocatoria, el foco se sitúa exclusivamente en tecnologías con menor impacto contaminante. Las cuantías previstas alcanzan los 4.000 euros para vehículos con etiqueta CERO y 2.000 euros para los modelos ECO. A esa cantidad se puede sumar un incentivo adicional de 1.500 euros en caso de entregar para desguace un vehículo antiguo. El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el 20 de mayo.

Cambio de calderas en viviendas y negocios

Otra parte destacada del programa mira al interior de los edificios. El Consistorio destina 2,7 millones de euros a la sustitución de calderas más contaminantes por sistemas de mayor eficiencia energética, una medida alineada con la retirada de tecnologías altamente emisoras y con las restricciones ya vigentes sobre las instalaciones de carbón.

En comunidades de propietarios, la subvención podrá llegar a 5.000 euros por vivienda, mientras que en el sector terciario la cobertura económica alcanzará hasta el 35% de la inversión.

Las calderas de carbón están prohibidas en Madrid desde enero de 2022 / EFE

Subvenciones para instalar cargadores eléctricos en garajes y aparcamientos

La tercera gran pata de esta fase de Cambia 360 es la infraestructura de recarga. El plan reserva dos millones de euros para facilitar la instalación de cargadores eléctricos en la ciudad.

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Según la convocatoria, las ayudas podrán cubrir hasta el 90% del coste en aparcamientos de residentes y hasta el 65% en garajes de titularidad privada. El objetivo es acelerar la implantación de una red de recarga más amplia y accesible, una de las barreras que todavía frenan la expansión del coche eléctrico en muchos hogares.