'Aquí no hay quien viva' llega a La Latina en un divertido homenaje: hazte una foto con las tres vecinas más famosas de la tele

Paseando por las calles de La Latina, un divertido homenaje ha sorprendido a los seguidores de la inolvidable serie "Aquí no hay quien viva". Y es que desde la que parece ser la icónica ventana de la calle 'Desengaño 21', el mítico trío de vecinas cotillas, Vicenta, Marisa y Concha, vuelven a asomarse para invitar a los viandantes a posar en una foto, como si formasen parte de una de las comunidades de vecinos más célebres de la televisión en España.

Estos personajes, a los que dieron vida Emma Penella, Mariví Bilbao y Gemma Cuervo, dejaron una huella imborrable e inspiraron arquetipos similares en series como "La que se avecina", que retomó este tipo de humor vecinal para seguir regalando momentos memorables. Ahora, gracias a este original mural situado en la calle de los Irlandeses, en pleno centro de Madrid, el recuerdo de ambas ficciones seguirá arrancando sonrisas a quienes pasen por allí.

"¡Soy yo, Concha, entro!"

Mirándose unas a otras, el mural da la sensación de que, en cualquier momento, las tres vecinas podrían empezar a discutir o soltar alguna de sus míticas expresiones. Frases como "¡Soy yo, Concha, entro!" o "Ver la tele es muy malo, lo han dicho hoy en la tele" son solo un ejemplo del repertorio que ya forma parte del imaginario colectivo español, y que, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones han convertido también en todo tipo de memes.

A día de hoy, "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina", suman, en conjunto, más de 21 temporadas, y un total de 292 episodios. Y es que, pese a haber sido estrenadas en 2003 y 2007, respectivamente, ambas producciones siguen formando parte esencial de la historia audiovisual en España arrancando carcajadas a jóvenes y mayores gracias a su retrato de una convivencia vecinal, marcada por conflictos, su humor absurdo, y sus tan excéntricos como inolvidables personajes.

La calle Desengaño, es de hecho, un engaño

Aunque el mural retrata la ventana de la "Calle Desengaño, 21", una avenida que sí que existe realmente en Madrid, la realidad es que en esta vía, ningún edificio cuenta con esa enumeración. Sin embargo, y pese a que este lugar es meramente "ficticio", la mítica comunidad de vecinos sí que tiene una inspiración real, y se encuentra a tan solo una calle de distancia.

Los diseñadores de la serie tomaron la fachada del edificio en Colon, 14 como inspiración para la creación del bloque residencial en la ficción / @ivanramonsky

Según confirmaba el propio Alberto Caballero, productor de la serie a través de su cuenta de Twitter, el portal que inspiró el aspecto de "Desengaño, 21" se encuentra tan solo a separada de esta localización ficticia por la calle Valverde, siendo la fachada de Colon, 14, la verdadera localización.

También "La que se Avecina" contaba con su lugar de rodaje en unos platós de Moraleja de Enmedio, en Madrid, o al menos así era hasta su temporada 13, tras la cual "Contubernio, 49", como se denomina de forma ficticia a esta comunidad de vecinos, se trasladaba a la Calle José Isbert, 6, una localización real en Pozuelo de Alarcón, donde actualmente tienen lugar los rodajes.