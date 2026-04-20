Almeida reivindica el Mutua Madrid Open como el gran escaparate deportivo de la capital

Madrid ha dado este lunes el pistoletazo de salida a una nueva edición del Mutua Madrid Open. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la 24ª entrega del torneo en un acto en el que ha destacado el peso del campeonato en la imagen internacional de la ciudad, definiéndolo como “el evento deportivo del que nos sentimos más orgullosos y que más nos representa” en Madrid.

Acompañado de la vicealcalcesa, Inma Sanz, la concejala delegada de deportes, Sonia Cea, y los directos del torneo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, entre otras personalidades, el regidor popular ha subrayado que el Mutua Madrid Open se ha convertido en “el mayor acontecimiento deportivo” de la ciudad y en una ventana de proyección exterior para Madrid.

Durante su intervención, Almeida ha defendido también el vínculo “muy especial” entre la capital y este torneo, asegurnado que la ciudad volverá a volcarse con una cita que está entre “las mejores del mundo”. Será desde este lunes 20 de abril y hasta el próximo 3 de mayor en la Caja Mágica como viene haciéndose desde 2009, cuando la competición se mudó a este recinto desde el Madrid Arena.

Sobre las pistas, Madrid volverá a reunir durante dos semanas a algunas de las principales figuras del circuito internacional. En el cuadro masculino aparecen nombres como Jannik Sinner, Alexander Zverev y Casper Ruud, mientras que en el femenino sobresalen Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff, entre otras grandes raquetas del panorama internacional.

Las grandes ausencias serán las de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, más sangrante todavía por jugar en casa. El tenista murciano anunció la semana pasada que la lesión de muñeca que arrastra desde Barcelona es más grave de lo que se pensaba en un primer momento y le obliga a caerse de la cita. El serbio, por su parte, tampoco se ha podido recuperar de una lesión e intentará a llegar al Masters 1000 de Roma y tener algo de preparación para Roland Garros.

Figuras y ausencias al margen, el torneo llega respaldado por cifras de primer nivel. La edición de 2025 batió el récord de asistencia con 345.000 espectadores, y para este año se prevé una gran respuesta del público, un impacto económico de 250 millones de euros y la creación de 3.400 puestos de trabajo. A ello se suma una retransmisión internacional en 180 países, con un alcance estimado de 140 millones de espectadores.

Uno de los elementos diferenciales del torneo madrileño sigue siendo la altitud de la ciudad. Los 650 metros sobre el nivel del mar hacen que la pelota viaje con mayor rapidez que en otros campeonatos sobre tierra batida, una característica que añade un punto extra de velocidad y espectáculo a una cita ya consolidada en el calendario internacional.