COMUNIDAD DE MADRID
La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros "sin contar con Las Ventas"
La socialista Sara Hernández califica de "desastrosa" la gestión de la Comunidad y recuerda que la ciudad es el primer polo aeroespacial del país
Europa Press
La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, ha insistido en las críticas a la Comunidad de Madrid y en su "gestión desastrosa" tras conocerse que el distrito aeroespacial y farmacéutico de la región se implantará en la zona norte, sin contar con la ciudad, y que sería tanto como diseñar una programación taurina "sin contar con Las Ventas".
Hernández ha recordado que Getafe es el primer polo del sector aeroespacial en el país y tercero de Europa con empresas como Airbus y sus firmas auxiliares. "Pensar en un distrito aeronáutico o aeroespacial sin contar con Getafe es pensar en hacer una política deportiva en nuestra ciudad sin contar con el Getafe CF", ha lamentado la regidora.
Para Hernández, esta nueva ubicación "no es algo sólo lo ideológico, es que no saben lo que tienen entre manos", para cargar contra la "incompetencia" de los mandatarios autonómicos, a quienes ha responsabilizado de "una gestión absolutamente desastrosa".
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, adelantó la pasada semana que el nuevo distrito proporcionará una ventanilla única de atención, planes de formación adaptados y redes de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.
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