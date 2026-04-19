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La Semana de la Salud de Torrejón arranca este domingo con un Paseo Saludable en el Parque Europa

El programa, con más de medio centenar de actividades gratuitas hasta el 26 de abril, incluye talleres, charlas, mesas informativas y una jornada de donación de sangre

Archivo - Imagen del Paseo Saludable de la pasada edición de la Semana de la Salud

Archivo - Imagen del Paseo Saludable de la pasada edición de la Semana de la Salud / AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

La Semana de la Salud de Torrejón de Ardoz arranca este domingo con un Paseo Saludable por el Parque Europa. La salida está prevista a las 11:00 horas desde la Puerta de Brandeburgo y la actividad está abierta a todos los vecinos del municipio. Durante la jornada también habrá un stand con presencia de las asociaciones de salud de la ciudad.

La iniciativa se desarrollará hasta el próximo 26 de abril y contará con más de medio centenar de actividades gratuitas. El objetivo del programa es promover hábitos de vida saludables, mejorar el bienestar emocional y prevenir enfermedades entre los vecinos.

La Semana de la Salud comienza este domingo 19 de abril a las 11.00 horas con un Paseo Saludable por el Parque Europa.

La Semana de la Salud comienza este domingo 19 de abril a las 11.00 horas con un Paseo Saludable por el Parque Europa. / Ayuntamiento de Torrejón

El lunes 20 de abril, de 10:30 a 11:30 horas, se celebrará un desayuno saludable con gimnasia en el Parque Veredillas. Ese mismo día, entre las 17:00 y las 21:00 horas, un autobús de Cruz Roja estará en la Plaza de España para la donación de sangre.

El martes 21 de abril, TORRAFAL, la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz, impartirá en el Parque Campiña, en el Barrio Verde, un taller sobre esta enfermedad. Un día después, el miércoles 22 de abril a las 11:00 horas, el Centro Polivalente Abogados de Atocha acogerá un taller de risoterapia impartido por el Hospital Universitario de Torrejón.

La programación continuará el jueves 23 de abril con una conferencia sobre diabetes, prevista a las 10:00 horas en el Centro Polivalente Abogados de Atocha y a cargo de Cruz Roja Española. En ese mismo espacio, a las 13:00 horas, se celebrará también una actividad sobre la enfermedad de Parkinson impartida por la Asociación Parkinson Torrejón.

A estas propuestas se suman talleres, charlas y conferencias sobre distintas temáticas relacionadas con la salud, una escuela para tratar la migraña, mesas informativas de asociaciones y la actividad del autobús Drogas o tú, entre otras iniciativas incluidas en el programa.

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En la Semana de la Salud participan, entre otras entidades, la Asociación Española contra el Cáncer Madrid, Cruz Roja, TORRAFAL, los centros de salud de la Comunidad de Madrid en Torrejón de Ardoz, la Asociación de Celíacos de Torrejón de Ardoz, Asociación Parkinson Torrejón, Espacio Aura, Fundación Manantial, ASME, Asociación Provida, Rotary Club del Henares, LACTARD, AFADACS, Grutear, Accesdeluz, Protección Civil, Fibromialgia, Aladina, Hospital Universitario de Torrejón y Hospital Quirón.

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