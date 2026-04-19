La ruta premiada de Madrid para descubrir las Lagunas de Horna: un paseo de 1,5 kilómetros a 30 minutos de Madrid

Pasear junto a humedales, avistar aves y adentrarse en un entorno de riqueza natural se ha convertido en una propuesta cada vez más atractiva para quienes buscan planes al aire libre. Sobre todo cuando llega el buen tiempo, los madrileños no dudan en escapar del frenético ritmo de Madrid.

Los hay que prefieren coger un vuelo, ir a la playa o a la montaña. Eso sí, también hay un grupo de personas que, antes que irse fuera del país para descansar, deciden redescubrir la capital y adentrarse en esos rincones que nadie conoce.

No hace falta que te vayas lejos para descubrir un paisaje que te deje sin aliento: Getafe ha incorporado hace poco un atractivo para quienes buscan planes de ocio al aire libre. Y es que el camino que conecta el polígono de Los Olivos con las Lagunas de Horna ha sido distinguido con el sello Sendero Azul 2026, un reconocimiento que pone en valor su interés ambiental, educativo y paisajístico.

La entrega de galardones tuvo lugar el pasado 6 de marzo en Cullera, en una edición en la que se destacó el trabajo realizado para proteger este entorno natural. Gracias a esta distinción, Getafe se convierte además en el segundo municipio de la Comunidad de Madrid en contar con el reconocimiento.

La entrega de galardones tuvo lugar el pasado 6 de marzo / VÍA X @ASBIOGETAFE

Un paseo de 1,5 kilómetros entre naturaleza y educación ambiental

El itinerario premiado tiene una longitud de 1,5 kilómetros y recorre el trayecto entre el área industrial de Los Olivos y las Lagunas de Horna. A lo largo del paseo, los visitantes pueden descubrir la transformación del paisaje, con espacios agrícolas y zonas renaturalizadas que reflejan la recuperación ambiental que ha vivido este punto del sur madrileño durante las últimas décadas.

Desde el Consistorio se trabaja ya en la adecuación del recorrido para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes. Entre las próximas actuaciones figuran la instalación de señalética homologada por ADEAC, entidad responsable de los Senderos Azules, así como el izado de la bandera que acredita oficialmente la distinción.

El itinerario premiado tiene una longitud de 1,5 kilómetros y recorre el trayecto entre el área industrial de Los Olivos y las Lagunas de Horna / UCM

Las Lagunas de Horna, un enclave ideal para una escapada

Más allá del reconocimiento, las Lagunas de Horna se consolidan como uno de los rincones más singulares para disfrutar de un plan tranquilo en Getafe. Este humedal destaca por su riqueza ecológica y por ofrecer una experiencia perfecta para pasear, observar aves y acercarse a la biodiversidad del municipio.

Un humedal con gran valor científico y ambiental

Las lagunas presentan un elevado interés desde el punto de vista ecológico y científico. Se trata de humedales con un notable valor limnológico, donde habitan comunidades microbianas poco comunes y de gran utilidad para la divulgación y la investigación.

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En este enclave pueden encontrarse especies vegetales ligadas al medio acuático, junto a plantas emergentes y otras adaptadas a suelos húmedos. En cuanto a la fauna, el espacio alberga pequeños invertebrados acuáticos, peces y una destacada presencia de aves, lo que convierte la visita en una propuesta ideal para aficionados a la naturaleza y a la observación de fauna. Entre las especies que pueden verse en la zona figuran la focha común, el escribano palustre o la lavandera blanca, además de peces como la carpa, el pez gato y la gambusia.