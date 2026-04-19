Un paraíso para los cicloturistas: así es la Muralla China española a menos de dos horas de Madrid

Entre ciclistas, moteros y senderistas, corre un rumor que, circulando de boca a boca, ha terminado por crear una leyenda: la "Muralla China española". Con un tramo de hasta 9 kilómetros de alta pendiente y curvas cerradas, esta carretera de la provincia de Guadalajara no se ha ganado su apodo por casualidad. Así, a poco más de 120 kilómetros de la capital, este desconocido rincón ha terminado por convertirse en un destino imprescindible para los aficionados del motor y la naturaleza que quieren disfrutar al máximo de la Sierra Norte.

Ni muralla, ni asfalto: barreras de pizarra

Salvando la enorme brecha del barranco del Jaramilla, la conocida como "Muralla China de Corralejo" o "Muralla China del Jaramilla", no es otra cosa que un enorme tramo de la carretera GU-194 que serpentea alrededor del río Jaramilla, afluente del Jarama.

La carretera cuenta con un suelo de hormigón con relieve para aumentar la tracción de los vehículos / Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha

Con suelos de hormigón para aumentar la tracción de los vehículos, la vía cuenta con una especie de "protección de seguridad" lateral formada por barreras de pizarra, que vistas con perspectiva, podrían parecer las almenas de un castillo. Esto, unido al espectacular puente de pizarra de tres arcos hace que este barranco recuerde a una muralla medieval... o, a la propia Muralla China.

¿Por qué es tan atractivo para los cicloturistas?

Con pendientes pronunciadas de hasta un 18% y curvas cerradas, este recorrido es visto por muchos ciclistas y motoristas como un reto diferente al que ofrecen otros rincones de la región. Así, la ruta más habitual parte desde la localidad de Roblelacasa, conectando con Corralejo, y, si se desea, podría prolongarse el recorrido hasta Peñalba de la Sierra.

La Muralla China española se encuentra en el barranco del río Jaramilla, afluente del Jarama, en la Sierra Norte de la provincia / Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha

Con una gran parte de su recorrido flanqueado por paredes verticales de roca, el paisaje da la sensación de estar descendiendo hacia el interior de la montaña, donde los pinares flanquean la ruta. Sin embargo, en términos prácticos, es importante tener en cuenta que los tramos de muro de pizarra pueden sufrir desprendimientos tras tormentas fuertes, por lo que conviene evitar ir en épocas de lluvia intensa.

Los Pueblos Negros de Guadalajara

La 'Muralla China de Jaramilla' no es el único atractivo de la zona, y es que a menos de 15 minutos, se puede disfrutar de unos de los conjuntos rurales más singulares de toda Castilla-La Mancha. Hablamos de los Pueblos Negros de Guadalajara, que deben su nombre a la pizarra de color oscuro con la que están construidas sus casas.

Situados en la Sierra Norte de Guadalajara, los pueblos de arquitectura negra se encuentran al abrigo del Pico Ocejón / La misma cantinela

"El último día de la Creación, cuando ya no quedaba mucha luz que otorgar, Dios creó los Pueblos de la Arquitectura Negra", así describen las rutas por estos pueblos, cuyas paradas habituales suelen incluir Majaelrayo, Campillo de Ranas, Roblelacasa, y Corralejo, aunque si se quiere realizar una escapada de un día, también podríamos destacar el Puerto de la Quesera o las cascadas del Aljibe.